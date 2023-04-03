«В зоне постоянного внимания»: Путин подписал указ о создании фонда для поддержки участников спецоперации

В России создан Государственный фонд поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества». Соответствующий указ подписал президент страны Владимир Путин. Фонд создан для обеспечения «достойной жизни и активной деятельности участников СВО, иных лиц и членов их семей». Деятельность фонда нацелена на оказание помощи ветеранам СВО и боевых действий в Донбассе (начиная с 2014 года), а также членам семей погибших военных.

В понедельник, 3 апреля, Владимир Путин подписал указ о создании Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества». Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Как говорится в документе, деятельность фонда направлена на оказание поддержки и помощи ветеранам специальной военной операции, лицам, «принимавшим в соответствии с решениями органов публичной власти ДНР, ЛНР участие в боевых действиях в составе Вооружённых сил ДНР, ЛНР, воинских формирований и органов ДНР, ЛНР начиная с 11 мая 2014 года». Также будет оказываться помощь семьям погибших при выполнении задач СВО или после увольнения с военной службы, если смерть наступила вследствие увечья или заболевания, полученных при их выполнении.

Отмечается, что фонд создан «в целях создания условий, обеспечивающих достойную жизнь и активную деятельность участников специальной военной операции, иных лиц и членов их семей».

Председателем фонда назначена глава совета по вопросам попечительства в социальной сфере Кузбасса — супруга главы Кемеровской области Анна Цивилёва. Она возглавляет совет директоров «Колмар Груп», специализирующейся на угледобыче, входит в правительственный совет по вопросам попечительства в социальной сфере, а также совет Евразийского женского форума при Совете Федерации.

Попечительский совет возглавил министр труда и социальной защиты Антон Котяков, тогда как первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко назначен председателем наблюдательного совета фонда.

Напомним, что Владимир Путин объявил о создании фонда поддержки участников СВО во время оглашения послания Федеральному собранию. Как отмечал глава государства, задачей фонда «станет адресная, персональная помощь семьям погибших бойцов и ветеранам специальной военной операции», координация предоставления социальной, медицинской, психологической поддержки, решение вопросов санаторно-курортного лечения и реабилитации, помощь в образовании, спорте, трудоустройстве, предпринимательстве, в повышении квалификации, в получении новой профессии, а также организация долговременного ухода на дому, высокотехнологичное протезирование для всех, кто в этом нуждается.

«Наш долг — поддержать семьи, потерявшие родных, близких, любимых, помочь им вырастить, поднять детей, дать им образование, профессию. Семья каждого участника специальной военной операции должна быть в зоне постоянного внимания, окружена заботой и почётом. На их нужды нужно откликаться сразу, без волокиты», — говорил Путин в своём послании Федеральному собранию.

Позднее президент России добавил, что забота о защитниках Родины — святая обязанность государства. По его словам, создаваемый фонд должен стать мощной структурой, которая будет напрямую подчиняться правительству РФ.

23 марта премьер-министр Михаил Мишустин, выступая с отчётом в Госдуме, отметил, что правительство приступило к созданию фонда. Это одно из направлений, на котором сконцентрированы усилия кабмина.

«У людей не должно быть проблем с решением возникающих вопросов. Если требуются, например, современные лекарства, медицинские изделия и технические средства реабилитации, очень важно предоставлять всё быстро, без проволочек. Фонд должен заработать в течение ближайших месяцев в буквальном смысле слова по всей стране. Граждане через многое прошли, им нужны повышенное внимание, особая забота государства. И это будет обеспечено», — пояснял глава кабмина.

Помимо этого, в Центробанке сообщили, что российские банки с осени 2022 года предоставили участникам СВО и их семьям кредитные каникулы на сумму 69,3 млрд рублей.

«С конца сентября 2022 года до 28 февраля 2023 года банки предоставили участникам СВО и членам их семей кредитные каникулы на сумму 69,3 млрд рублей, в том числе в феврале — на 1,8 млрд рублей по 5,5 тыс. кредитов», — говорится в сообщении.