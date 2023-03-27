«Решение пришло само собой»: мисс Казань — 2023 направила часть приза на помощь участникам СВО

Студентка-медик Екатерина Морозова, обладательница титула «Мисс Казань — 2023», потратила денежный приз на благотворительность. На часть выигрыша 21-летняя девушка купила лекарства бойцам, находящимся в зоне СВО, а оставшиеся средства собирается потратить на специализированное детское питание для пациентов хосписа. В интервью RT Екатерина рассказала, почему решила распорядиться деньгами именно так, какие качества важны для участниц конкурсов красоты и как она реагирует на негативные комментарии в свой адрес.

— Расскажите немного о себе и о конкурсе. Что для вас было самым сложным во время подготовки к нему?

— Я студентка четвёртого курса педиатрического отделения Казанского государственного медицинского университета, обладательница титула «Мисс Казань — 2023» республиканского конкурса красоты «Мисс Татарстан». В этом году конкурсу исполнилось 25 лет. Участвовали девушки и из других регионов, так что конкурентки у меня были очень сильные.

Самым сложным для меня лично, наверное, было справиться с волнением. Но мне помогло, что у меня есть некоторый опыт таких соревнований. В прошлом году я участвовала в конкурсе «Мисс Татарстан», тогда я победила в номинации «Мисс фото». Также я была финалисткой конкурса «Мисс студенчество России». Так что в этом году я уже уверенно чувствовала себя на сцене и просто получала удовольствие.

В будущем я бы, конечно, хотела принять участие в конкурсе «Мисс Россия» — готовлюсь к нему. А там было бы здорово и до «Мисс Вселенной» добраться!

— Какими личными качествами, на ваш взгляд, должна обладать участница конкурса красоты?

— Я считаю, что мисс должна быть образованной, доброй, отзывчивой, обладать желанием помогать людям, это очень важно. Иметь высшее образование. Всегда самореализовываться, развиваться, вкладывать своё время, силы. Излучать свет, доброту, красоту окружающим.

— Почему вы решили пойти в медицину после школы?

— Стать врачом я мечтала с детства. Педиатрия, на мой взгляд, самое сложное направление, но и самое интересное.

Моя цель — выучиться на грамотного специалиста, поэтому я не только хожу на пары, стараюсь хорошо учиться, но и активно участвую в научных конференциях для получения дополнительного опыта и знаний. Думаю, что главное достижение врача — это здоровье детей и спасённые жизни.

— Как получается совмещать учёбу и конкурсы красоты?

— Я с ранних лет привыкла не сидеть на месте, а постоянно работать над своим развитием. Сначала меня направляли родители: я окончила музыкальную и художественную школы, участвовала в различных конкурсах. Когда я поступила в университет, то продолжила вести себя так же активно и занялась волонтёрской деятельностью. Считаю, что главное — это желание. Если человек захочет, то он всё будет успевать, всё сможет.

— Чем вы занимаетесь как волонтёр?



— Поскольку я учусь на медика, то моя волонтёрская помощь связана с этой сферой. Например, во время пандемии коронавирусной инфекции я занималась доставкой лекарств, продуктов, вещей первой необходимости тем, кому это было нужнее всего. А сейчас с ребятами из республиканского движения «Помощь рядом» мы сортируем и отправляем гуманитарные грузы в зону специальной военной операции.

— Почему вы направили часть денежного приза на помощь бойцам? У вас кто-то из родственников или однокурсников участвует в СВО?

— Из родных и близких у меня никто в спецоперации не участвует. Решение пришло само собой. Я считаю, что каждый человек, которому небезразличны судьбы наших ребят, поступил бы так же.

Как будущий врач, я понимаю, что лекарства и медицинские изделия сейчас им особенно необходимы. Поэтому я решила потратить часть выигрыша (это 150 тыс. рублей) на обезболивающие, антисептические, противовирусные, антибактериальные средства, а также на различные расходники — бинты, растворы, шприцы. Мои коллеги-волонтёры предоставили мне список актуальных медицинских товаров, я купила всё в аптеке, привезла на склад гуманитарной помощи, отсортировала и упаковала. Груз уже отправили в Лисичанск.

— А оставшуюся часть приза на что решили потратить?



— Я планирую закупить детское специализированное питание для пациентов казанского хосписа Фонда имени Анжелы Вавиловой. Недавно туда приезжала, посоветовалась с директором, и мы решили, что это будет оптимальным вариантом.

— Вам уже написали что-то военные, которые получили посылку?

— Да, мне пишут «спасибо». По-моему, хотят даже видео снять с благодарностями.

— Сами не планируете поездку с гуманитарным конвоем?

— Конкретных договорённостей и сроков пока нет, но вообще это интересная идея. Надо будет обдумать этот вопрос.

— А как отреагировали на ваш поступок ваши подписчики в соцсетях или читатели СМИ, которые об этом писали?

— Я стараюсь не читать комментарии, но близкие и родственники говорят, что да, обо мне пишут в соцсетях, и в основном хорошее. Люди благодарят меня и, что особенно приятно, моих родителей.

Негативные комментарии тоже есть, без этого никуда, но близко к сердцу я их не принимаю. Я и в детстве в конкурсах участвовала, уже закалённая какими-то отрицательными замечаниями в мою сторону. Главное — фокусироваться на том, что тебе действительно важно.

В целом ни титул «Мисс Казань», ни моё решение направить выигрыш на закупку лекарств сильно на моей жизни не сказались. Я продолжаю учиться, работать, развиваться.

— Что бы вы хотели сказать нашим ребятам — участникам спецоперации, которые сейчас далеко от дома?



— Дорогие наши защитники, я желаю вам сил, терпения, крепкого здоровья. И того же вашим родным и близким. Мы вас очень ждём и любим.

— У вас сейчас очень насыщенная жизнь и плотный график. Получается уделять время себе и близким? Как вы отдыхаете?

— Для меня настоящее счастье — приехать на мою малую родину, в Чистополь, к бабушке с дедушкой. Поесть домашних пельменей, выпить компот. К сожалению, такая возможность бывает редко, но мы всегда на связи, и я чувствую их радость за меня, их поддержку.