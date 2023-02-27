«Встал на защиту страны»: родители погибшего в ходе СВО контрактника отвезли гуманитарный груз на передовую

В Набережных Челнах родители погибшего в ходе СВО контрактника Сергея Корсакова организовали сбор гуманитарной помощи для российских военных в зоне боевых действий. Молодой человек погиб при исполнении воинского долга в декабре, ему было 20 лет. В начале февраля его мать и отец поехали к сослуживцам сына и передали военным большой гуманитарный груз: тактические рюкзаки, продукты, газовые баллоны.

20-летний контрактник Сергей Корсаков погиб при выполнении боевых задач на СВО в декабре. 12 января бойца похоронили на Аллее Славы в родных Набережных Челнах.

15 февраля родители Сергея Мария и Владимир Корсаковы организовали сбор помощи для военных на передовой, а затем сами отвезли гуманитарный груз в часть, где служил их сын.

«Это была наша с мужем инициатива, к ней подключились родственники, друзья, очень помогла Жанна Халиуллина из «Единой России». Получилось собрать много всего — машина была полностью забита, вещи были ещё наверху в багажнике-боксе. Собирали всё: и сигареты, и тактические рюкзаки — десять штук, и газовые баллоны для портативных плиток, и продукты», — вспоминает мать Сергея, Мария Корсакова.

Помощь сослуживцам

Мать Сергея Корсакова рассказала RT, что они с супругом сами отвезли вещи сослуживцам сына. Родители погибшего военнослужащего пообщались с его боевыми товарищами — на месте оказались прапорщик и ещё несколько человек, остальные были на задании.

Сергей Корсаков.

© Фото из личного архива

Сослуживцы Корсакова рассказали его матери, что пытались помочь её сыну, когда рядом с ним упал снаряд, но Сергей погиб почти мгновенно.

«В него попало с «Града», и одновременно рядом взорвалась мина. На сына упало два дерева. Когда сослуживец к нему подполз — его самого тоже контузило, — поздно уже было. Каска была пробита в нескольких местах. Вся правая сторона у сына полностью была в осколочных ранениях. Он мгновенно погиб», — говорит мать контрактника.

По словам Марии Корсаковой, сослуживцы Сергея очень тяжело переживают произошедшее — её сын оказался единственным погибшим в их группе. Ещё несколько человек получили контузии и сейчас проходят лечение в краевой больнице в Тольятти.

«Я с некоторыми из ребят, кто у нас тут лечится сейчас, виделась — они говорят, что после выздоровления снова поедут на передовую, они все тоже контрактники», — объяснила собеседница RT.

Память о погибшем солдате

О гибели Сергея писали многие СМИ Татарстана, парня хорошо знали в родных Набережных Челнах — он был активистом местной молодёжной организации, увлекался спортом. Память Сергея почтили и в Техническом колледже им. В.Д. Поташова, где он отучился, прежде чем подписать контракт о военной службе.

«Без страха и сомнений Сергей встал на защиту нашей страны, когда ей угрожала реальная опасность. Oн только начинал строить планы на жизнь, но она оборвалась слишком рано», — писали представители колледжа в группе учебного заведения «ВКонтакте».

20 февраля в колледже, где учился Сергей, в его честь провели турнир по баскетболу, которым увлекался Сергей. Ещё один турнир в его честь готовится провести студенческая организация «Форпост», в которой состоял молодой человек.

Турнир имени Сергея Корсакова в Техническом колледже им. В. Д. Поташова.

© Фото из личного архива

«Люди его у нас помнят — он везде был первый, во всём успевал участвовать, — подчёркивает мать погибшего контрактника. — Занимался баскетболом, волейболом, армейским рукопашным боем. Успевал учиться и работать — до контракта Серёжа трудился на заводе запасных частей и компонентов ПАО «КАМАЗ».

После гибели Сергея Корсакова на его бывшем рабочем месте на заводе «КАМАЗ» в память о молодом человеке установили мемориальную доску. На митинг по этому случаю пришли родители Сергея, его бывшие коллеги и руководство завода — они возложили цветы к мемориальной доске и почтили память Корсакова минутой молчания.

«То, что сделал Сергей, — это важно. Он защищал нашу Родину от надвигающегося фашизма. Война, которая была развёрнута ещё в 2014 году, унесла жизни более 160 детей. И Сергей пошёл на фронт, чтобы в будущем не было этих смертей. Спасибо тебе, Сергей, за всё», — сказал на митинге председатель профкома КАМАЗа Ильдар Шамилов.

«Хотел связать жизнь с военной службой»

По словам Марии Корсаковой, Сергей знал, что пойдёт служить, ещё в детстве. Примером для него был отец — подполковник запаса, прошедший чеченскую войну. Владимир Корсаков также служил в полиции, сейчас он работает адвокатом в Набережных Челнах.

«Серёжа с детства говорил, что хочет связать свою жизнь с военной службой. Его отец работал в нашем Автозаводском УВД, и сын сначала тоже думал пойти работать в органы внутренних дел по примеру отца, но потом решил строить военную карьеру», — рассказала Корсакова.

Окончив колледж, Сергей подписал контракт и в июле поехал на службу в Тольятти, откуда его направили на передовую для участия в специальной военной операции на Украине. Мать Корсакова говорит, что они с мужем уже тогда оказывали помощь военнослужащим — в октябре они собрали денежные средства для волонтёров, которые доставляли гуманитарные грузы солдатам.

«Ещё когда сын был там, он нам с отцом рассказал, что требуется военным на фронте, и мы собрали деньги, перечислили волонтёрской организации, которая туда ездит. Тогда закупали тепловизоры, коптеры, рации, приборы ночного видения», — вспоминает Мария Корсакова.

Родители погибшего контрактника подчеркнули, что намерены и дальше заниматься гуманитарной помощью военнослужащим в зоне СВО.