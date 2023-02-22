Повышение МРОТ, поддержка военных и ситуация в экономике: о чём говорил Владимир Путин в послании Федеральному собранию

Во вторник, 21 февраля, Владимир Путин в послании Федеральному собранию предложил с 1 января 2024 года проиндексировать минимальный размер оплаты труда в России на 18,5% — до 19,2 тыс. рублей. По оценкам властей, инициатива коснётся не менее 7 млн человек. Кроме того, президент поручил правительству увеличить суммы некоторых налоговых вычетов для граждан и начать выплачивать маткапитал в новых регионах семьям, в которых дети родились начиная с 2007 года. Наряду с этим глава государства распорядился создать специальный фонд помощи ветеранам и семьям участников СВО, а также запустить программу льготного арендного жилья для работников оборонно-промышленного комплекса. О чём ещё говорил российский лидер в своём послании — в материале RT.

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России будет дополнительно проиндексирован в 2024 году. С такой инициативой во вторник, 21 февраля, выступил президент страны Владимир Путин в послании Федеральному собранию.

Как напомнил глава государства, в 2022 году МРОТ был повышен дважды — суммарно почти на 20%, а с 1 января 2023-го сумма выросла ещё на 6,3% (до 16 242 рублей). В дальнейшем власти собираются и дальше увеличивать показатель, причём темпами выше инфляции, подчеркнул российский лидер.

«Предлагаю с 1 января следующего года вдобавок к запланированному повышению провести ещё одно, на дополнительные 10%. Таким образом, минимальный размер оплаты труда вырастет на 18,5% и составит 19 242 рубля», — заявил Путин.

По его словам, перед правительством и регионами сегодня стоит задача обеспечить ощутимый рост реальных заработных плат граждан. В этом контексте МРОТ остаётся важным индикатором, добавил президент.

Отметим, что МРОТ устанавливает минимальную планку зарплаты, которую может получать сотрудник, работающий на полную ставку. Кроме того, показатель используют для расчёта пособий по временной нетрудоспособности, а также по беременности и родам.

Запланированная индексация коснётся не менее 7 млн россиян, рассказала в разговоре с RT член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

«Увеличение МРОТ приведёт к закономерному повышению зарплат в реальном секторе экономики. Одновременно инициатива позитивно скажется на размерах пособий и соцвыплат, что даст импульс росту потребительской активности», — добавила депутат.

Gettyimages.ru

© Bloomberg Creative Photos

При этом уже с 1 марта 2023 года пособия, пенсии и другие формы социальной поддержки станут начислять жителям новых регионов по общероссийским нормам. Вдобавок к этому проживающие там семьи начнут получать маткапитал, заявил Владимир Путин.

«Предлагаю предоставлять материнский капитал в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях семьям, в которых дети родились начиная с 2007 года, то есть с того момента, как эта программа начала действовать по всей России. Напомню, такое же решение мы приняли в своё время и для жителей Крыма и Севастополя», — сказал президент.

Как отметил глава государства, с 1 февраля размер маткапитала был проиндексирован на 11,9% — с учётом фактической инфляции за 2022 год. В результате сейчас на первого ребёнка выделяют 586,9 тыс. рублей, а на второго — 775,6 тыс. рублей, если до его рождения семья не получала сертификат. Если прежде родителям уже были начислены деньги за первенца, то при появлении второго ребёнка им доплачивают 188,7 тыс. рублей.

Средства маткапитала нельзя обналичить, но разрешено потратить на несколько целей. В частности, семья может направить деньги на улучшение жилищных условий, оформление ежемесячных выплат на детей до трёх лет, формирование накопительной пенсии матери, получение образования ребёнком, приобретение товаров и услуг для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов.

«То есть теперь жители новых регионов получат точно такую же поддержку в плане материнского капитала, какую получали все остальные россияне с момента начала действия программы в 2007 году. Самое главное, что маткапитал также будет ежегодно индексироваться с учётом роста потребительских цен», — отметила Светлана Бессараб.

РИА Новости

© Алексей Никольский

Помимо этого, в рамках поддержки семей с детьми Владимир Путин предложил увеличить размер социального налогового вычета по расходам на образование ребёнка с 50 тыс. до 110 тыс. рублей в год, а на собственное обучение и медицинские расходы — с 120 тыс. до 150 тыс. рублей. Как пояснил президент, 13% от этих повышенных сумм государство вернёт гражданам в виде уплаченного ими подоходного налога.

«Начиная с прошлого года семьи с двумя и более детьми освобождаются от уплаты налога с продажи жилья, если они решили приобрести новую, более просторную квартиру или дом. Нужно активнее использовать подобные инструменты, они оказались востребованными, чтобы в семейных бюджетах было больше средств, а семьи могли решать самые важные, насущные проблемы», — объяснил Путин.

Во время выступления президент также заявил о необходимости создать все условия для того, чтобы у граждан была возможность вкладывать и зарабатывать деньги внутри страны. В этой связи глава государства призвал обеспечить сохранность вложений россиян в добровольные пенсионные накопления по аналогии с системой страхования банковских вкладов.

«Такие вклады граждан в объёме до 1,4 млн рублей застрахованы государством, и их возврат гарантирован. Для добровольных пенсионных накоплений предлагаю установить вдвое большую сумму — до 2,8 млн рублей», — заявил российский лидер.

Инициатива может оказаться востребованной среди граждан, уверена Светлана Бессараб. По её мнению, такое нововведение позволит восстановить доверие к системе добровольного пенсионного страхования, к которой многие сегодня относятся с сомнением.

«В результате россияне не будут инвестировать деньги в финансово-кредитные организации или ненадёжные инвестиционные инструменты, а начнут больше откладывать на пенсию, зная, что сумма несгораемая. Таким образом, больше людей решат позаботиться о своей старости и начать формировать накопления», — добавила депутат.

Помощь военным

Владимир Путин также предложил создать специальный государственный фонд помощи ветеранам и семьям погибших участников СВО. Инициатива должна заработать уже в 2023 году и позволит координировать предоставление социальной, медицинской и психологической поддержки, решать вопросы санаторно-курортного лечения и реабилитации, помогать в сферах образования, спорта, трудоустройства, предпринимательства, при повышении квалификации и получении новой профессии.

РИА Новости

© Константин Михальчевский

Отдельной задачей фонда станет организация долговременного ухода на дому и высокотехнологичное протезирование для всех, кто в этом нуждается. По словам президента, порядок оказания помощи будет простым — действовать по принципу одного окна, «без казёнщины и бюрократии». При этом за каждой семьёй будет закреплён свой персональный координатор, который станет помогать в решении возникающих вопросов.

«Наш долг — поддержать семьи, потерявшие родных, близких, любимых, помочь им вырастить, поднять детей, дать им образование, профессию. Семья каждого участника специальной военной операции должна быть в зоне постоянного внимания, окружена заботой и почётом. На их нужды нужно откликаться сразу, без волокиты», — подчеркнул Путин.

Кроме того, российский лидер предложил установить для всех участников спецоперации отпуск продолжительностью не менее 14 дней каждые полгода без учёта времени на дорогу. Наряду с этим глава государства поручил оказать дополнительную поддержку сотрудникам оборонно-промышленного комплекса страны.

«Предлагаю запустить специальную программу льготного арендного жилья для работников предприятий ОПК. Ставка аренды для них будет существенно ниже рыночной, так как значительную часть платы за жильё возьмёт на себя государство... Поручаю отработать все детали этой программы и, не затягивая, приступить к строительству такого арендного жилья», — заявил Путин.

Также по теме Меры поддержки: Путин установил дополнительные соцгарантии для служащих Росгвардии в зоне СВО Президент Владимир Путин подписал указ, который предоставляет дополнительные социальные гарантии для бойцов Росгвардии, принимающих...

По словам Светланы Бессараб, все социальные обязательства государства перед гражданами, в том числе военнослужащими, и новые поручения президента уже детально просчитаны со стороны финансового блока правительства. Таким образом, средства в бюджете на обозначенные цели забронированы и будут выделены в полном объёме.

«Что касается создания специального фонда, необходимо, чтобы ветераны и родные военных не испытывали неудобств. Закрепление работника за каждой такой семьёй нужно в первую очередь для самих сотрудников, чтобы они понимали круг своих подопечных, как можно скорее решали вопросы, связанные с лечением, образованием детей и другими житейскими вопросами», — добавила депутат.

В свою очередь, программа льготной аренды жилья для сотрудников ОПК должна благоприятно отразиться на отрасли, так как это повысит рабочую мобильность. Таким мнением в беседе с RT поделился директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

«Для людей важна социальная аренда по приемлемым ценам. Это должно мотивировать граждан к работе, и они станут охотнее переезжать за хорошей вакансией. Также сотрудник не будет думать, как ему дешевле снять жильё, а станет больше концентрироваться на работе, что позволит повысить производительность труда», — пояснил экономист.

Лучше прогнозов

Отдельное внимание Владимир Путин уделил общей ситуации в экономике. По словам президента, Запад с помощью санкций попытался обвалить рубль, спровоцировать разрушительную инфляцию, разорвать связи с российскими компаниями, а также лишить страну доступа к финансовым каналам коммуникаций и экспортным рынкам, чтобы ударить по доходам. В конечном счёте эти планы потерпели крах, подчеркнул глава государства.

Так, если ещё весной 2022-го ряд экспертов прогнозировали обвал экономики России по итогам года на 20—25%, то реальный спад составил лишь 2,1%, отметил Путин. Безработица при этом впервые в истории опустилась до 3,7%, а инфляция уже в ближайшие месяцы должна замедлиться до 4—5%, добавил президент.

«Российская экономика и система управления оказались гораздо прочнее, чем полагали на Западе. Благодаря совместной работе правительства, парламента, Банка России, субъектов Федерации и, конечно же, делового сообщества, трудовых коллективов мы обеспечили устойчивость экономической ситуации, защитили граждан, сохранили рабочие места, не допустили дефицита на рынке, включая товары первой необходимости, поддержали финансовую систему, предпринимателей», — рассказал Путин.

В то же время, по его словам, инициаторы санкций наказали самих себя, поскольку антироссийские ограничения спровоцировали энергетический кризис на Западе, потерю рабочих мест, закрытие предприятий и рост цен. Так, в некоторых странах Евросоюза инфляция сегодня превышает 12, 17 и даже 20%, отметил глава государства.

РИА Новости

© Михаил Метцель

Российский бизнес тем временем сумел перестроить логистику и укрепил связи с более ответственными и предсказуемыми партнёрами, добавил президент. На этом фоне в 2022 году доля рубля в международных расчётах РФ увеличилась вдвое и составила одну треть, а на операции в нацвалютах с дружественными странами сейчас приходится уже больше половины всех сделок.

По словам Георгия Остапковича, ограничения западных стран ускорили процесс дедолларизации в России, поскольку на фоне частичной блокировки золотовалютных резервов РФ недружественными странами расчёты в долларах и евро стали опасными.

«Если говорить о влиянии санкций на экономику в целом, то за счёт действий властей удалось предотвратить финансовый и валютный кризис, а также простимулировать бизнес. Предприниматели получали льготные кредиты, которые им помогли удержаться на плаву, а также смогли очень быстро приспособиться к новым условиям. Плюс к этому были высокие цены на сырьё, бюджет получал неплохие доходы от продажи нефти и газа, что помогло нам адаптироваться. Также на ВВП позитивно сказалась работа ОПК», — отметил Остапкович.

Деловой подход

В сложившихся обстоятельствах Владимир Путин поручил правительству представить дополнительные меры по ускорению деофшоризации экономики. Как подчеркнул глава государства, бизнес в ключевых секторах и отраслях должен действовать в российской юрисдикции и инвестировать в свою страну. При этом для поддержки предпринимателей президент предложил декриминализировать ряд норм Уголовного кодекса по экономическим составам преступлений.

«Конечно, государство должно контролировать, что в этой сфере происходит, нельзя допустить здесь вседозволенности, но перегибать палку тоже ни к чему. Необходимо активнее двигаться к этой декриминализации, о которой я сказал. Рассчитываю, что правительство вместе с парламентом, правоохранительными органами, деловыми объединениями будет последовательно и основательно вести эту работу», — отметил Путин.

Примечательно, что на сегодняшний день ряд компаний уже начали переводить свой бизнес в так называемые российские офшоры. Речь идёт о специальных территориях, где созданы привлекательные налоговые условия и другие стимулы для работы предприятий. Об этом RT рассказал президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александр Калинин.

«В своё время многие бизнесмены вывозили активы за рубеж, а теперь всё это изымается западными властями. Недружественные страны продолжат вводить санкции, так что вести нормально бизнес российским компаниям на Западе будет всё сложнее, поэтому власти призывают вкладывать в Россию. Что касается Уголовного кодекса, то часть наших предложений была услышана властями, но ещё есть где работать. Дальнейшие послабления и возврат бизнеса позволят экономике быстрее оправиться от санкционных потерь», — заключил Калинин.