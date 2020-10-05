«Надо менять философию бюджета»: Матвиенко предложила повысить налоги для компаний за вывод средств в офшоры

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила повысить налог для компаний, которые выводят средства в офшоры, и снизить для предприятий, инвестирующих в создание рабочих мест. По её словам, такие меры должны стимулировать бизнес больше вкладывать деньги в развитие. Эксперты уверены, что озвученная инициатива является продолжением курса российских властей на деофшоризацию и позволит принести дополнительные доходы бюджету. Более того, действия властей могут подтолкнуть многих предпринимателей вернуться обратно в российскую юрисдикцию, считают специалисты.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко считает необходимым повысить налог для компаний, которые выводят средства в офшоры. Об этом спикер верхней палаты парламента заявила в понедельник, 5 октября, во время слушаний по проекту федерального бюджета на 2021—2023 годы. При этом она подчеркнула, что бизнес, инвестирующий в создание рабочих мест, должен платить налоги по сниженным ставкам.

«Если они (компании. — RT) вкладывают прибыль в инвестиции, в развитие, в создание новых производств, новых рабочих мест, то налог на прибыль даже можно и уменьшить. А вот если они огромные средства выводят в офшоры, заработанные здесь в России, то вот на такие средства, как во многих странах Европы, можно существенно повысить налог», — заявила Матвиенко.

По её словам, в этом случае налоговая система «действительно будет стимулирующей, мотивирующей вкладывать средства в развитие». Более того, инициатива позволит улучшить и наполняемость бюджета в период после вызванного пандемией кризиса.

«Нам надо менять философию бюджета — не только заботиться о сокращении расходов, а больше внимания, сил, усилий прилагать для наращивания доходных источников», — добавила спикер Совфеда.

Валентина Матвиенко

РИА Новости

© Совет Федерации РФ

В результате произошедшего весной резкого снижения цен на нефть и возросших трат государства на борьбу с последствиями коронавируса в течение следующих трёх лет расходы государственной казны будут превышать доходы. Так, в 2021 году дефицит бюджета составит 2,75 трлн, в 2022-м — 1,25 трлн, а в 2023-м — 1,41 трлн рублей.

«Российские власти стремятся повысить справедливость в налогообложении и найти резервы для покрытия дефицита бюджета и восстановления экономики. В представлении Матвиенко в условиях оптимизации бюджетных расходов нужно сделать упор на институтах развития. Базой для инвестиций могут выступить и свободные денежные потоки российских компаний, особенно, если создать соответствующие стимулы», — рассказал RT ведущий юрист компании Объединённый юридический центр «Парфенон» Павел Уткин.

По его словам, одним из таких стимулов как раз может стать ослабление налоговой нагрузки для предприятий, которые создают новые производства и расширяют штат. При этом снижение налоговых поступлений в бюджет от таких компаний может быть профинансировано именно за счёт бизнеса, который выводит прибыль в офшоры, пояснил Павел Уткин.

«Пока это всё выглядит на уровне предложения, однако с учётом политического веса спикера Совфеда реализация данной инициативы не заставит себя долго ждать», — считает эксперт.

На своих островах

По мнению опрошенных RT специалистов, предложение Валентины Матвиенко является частью курса российских властей на деофшоризацию. При этом озвученная инициатива должна усилить эффект от пересмотра соглашений об избежании двойного налогообложения с рядом стран. Напомним, ещё в конце марта президент России Владимир Путин распорядился повысить налог за перевод дивидендов и процентов на зарубежные счета до 15% с 2021 года.

Также по теме По новым правилам: Россия и Кипр подписали протокол об изменении налогового соглашения между странами Россия и Кипр подписали документ о внесении изменений в соглашение об избежании двойного налогообложения. В рамках этого договора...

«Все выплаты доходов в виде процентов и дивидендов, уходящие из России за рубеж в офшорные юрисдикции, должны облагаться адекватным налогом. Сейчас две трети таких средств, а по сути это доходы конкретных физических лиц, в результате разного рода схем так называемой оптимизации облагаются ставкой налога лишь в 2%», — указал Путин.

Российский лидер отметил, что такой шаг потребует корректировки соглашений об избежании двойного налогообложения с рядом стран. В случае отказа государств принять новые условия Россия будет в одностороннем порядке выходить из подобных договоров.

«В настоящий момент Россия уже перезаключила соответствующие соглашения с Кипром и Мальтой. Также есть готовность со стороны Британских Виргинских Островов. В результате российский бюджет сможет дополнительно получать более 130—150 млрд рублей в год», — рассказал RT ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников.

Более того, как полагает Павел Уткин, обновление соглашений и возможность усиления налоговой нагрузки могут подтолкнуть предпринимателей перерегистрироваться в так называемые российские офшоры. Речь идёт о специальных административных районах с льготным налогообложением на островах Русский в Приморье и Октябрьский в Калининградской области.

В ближайшее время российские власти планируют повысить привлекательность обеих юрисдикций для бизнеса. Об этом ранее заявлял статс-секретарь — замминистра финансов Алексей Сазанов.

«Мы сейчас будем совершенствовать законодательство в части административных районов с тем, чтобы сделать эти юрисдикции более привлекательными для перевода холдинговых структур обратно в Россию», — отмечал Сазанов.

В августе Минфин представил поправки, согласно которым международные холдинговые компании, зарегистрированные на островах Русский или Октябрьский, сохранят возможность платить дивиденды за рубеж со ставкой 5%. Такая инициатива должна усилить интерес бизнеса к российским офшорам уверены эксперты.

«Таким образом, перерегистрация позволит платить не 15%, а 5% на дивиденды при выплате за рубеж, и гипотетически избежать усиления налоговой нагрузки на прибыль, о которой говорила Матвиенко», — заключил Павел Уткин.