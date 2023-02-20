«Работает ритмично, без сбоев»: за счёт чего экономика России прошла 2022 год лучше, чем ожидалось

По предварительным данным Росстата, в 2022 году экономика России сократилась на 2,1%, что оказалось гораздо лучше многих прогнозов. Первоначально на фоне беспрецедентных санкций Запада против Москвы ряд специалистов прогнозировали обвал ВВП страны на 10—20%. Однако спад оказался даже менее глубоким, чем в пандемийном 2020-м и кризисном 2009-м. По словам президента Владимира Путина, такое положение дел стало неожиданностью для тех, кто пытается создать России проблемы. При этом, как подчеркнул глава государства, на сегодняшний день финансовая система, промышленность и все отрасли услуг в РФ продолжают работать без сбоев. По мнению специалистов, экономика страны сумела быстро адаптироваться к новым условиям за счёт инициатив властей, а также благодаря накопленному с 2014 года опыту противодействия санкциям.

По итогам 2022 года объём валового внутреннего продукта (ВВП) России сократился на 2,1% по сравнению с предыдущим годом — до 151,46 трлн рублей. Такую предварительную оценку в понедельник, 20 февраля, представила Федеральная служба государственной статистики.

Как следует из материалов ведомства, произошедший спад оказался меньше, чем в пандемийном 2020-м (2,7%) и кризисном 2009-м (7,8%). Более того, экономика сумела пройти сложный период заметно лучше ожиданий.

Например, в сентябре в Минэкономразвития оценивали возможное снижение ВВП по итогам года в 2,9%, а в свежем прогнозе Центробанка РФ приводилась цифра 2,5%. Эксперты Всемирного банка допускали сокращение показателя на 3,5%, а специалисты Международного валютного фонда — на 2,2%. Причём ещё весной 2022-го ряд аналитиков не исключали возможности обвала сразу на 10—20%.

Как ранее отмечал президент России Владимир Путин, в 2022 году в отношении страны была развёрнута беспрецедентная санкционная агрессия, нацеленная на то, чтобы «в сжатые сроки смять нашу экономику». Однако этот расчёт не оправдался, подчеркнул глава государства.

«Думаю, что для многих — тех, кто пытался и пытается создать для нас проблемы, — было неожиданным то, как эффективно мы противостоим создаваемым для нас угрозам в области экономики и в отдельных отраслях производства. Как оказалось, и финансовая система работает, и все отрасли производства работают, все отрасли услуг работают — работают ритмично, без сбоев», — отмечал Путин.

По его словам, на первых порах отдельные отрасли действительно столкнулись с трудностями на фоне внешнего давления. Но на сегодняшний день самый сложный этап удалось пройти, уверен российский лидер.

© Михаил Метцель

Напомним, с конца февраля 2022 года США, Евросоюз и ряд других государств продолжают вводить против России всё новые экономические ограничения. Так Запад реагирует на проведение военной спецоперации на Украине. Всего в отношении Москвы сейчас действует уже больше 14 тыс. рестрикций (11,3 тыс. из них были введены с 22 февраля), о чём свидетельствуют материалы глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum.AI.

Антироссийские меры, в частности, затронули банковскую отрасль, энергетический сектор, авиацию и торговлю. Наряду с этим была заморожена почти половина золотовалютных резервов страны (на $300 млрд), а многие международные компании объявили об уходе из РФ.

Тем не менее уже имеющийся опыт санкций 2014 года во многом позволил России быстрее адаптироваться к новым условиям. В результате экономический спад оказался не таким глубоким, как изначально предполагалось, рассказала в комментарии RT доцент кафедры статистики РЭУ имени Плеханова Ольга Лебединская.

«Сохранить стабильность также позволили действия Центробанка, несмотря на критику в адрес регулятора. Помимо этого, положительное сальдо текущего счёта платёжного баланса (разница между поступлением денег в страну и оттоком капитала за рубеж. — RT) и госконтроль за ценами на социально значимые товары стабилизировали инфляцию. Это дало возможность оперативно снизить ключевую ставку после её резкого повышения, и кредитные потоки в частный сектор начали восстанавливаться», — отметила Лебединская.

Как подчеркнула специалист, помимо нормализации обстановки в финансовой системе, руководству страны удалось сохранить стабильность как в макроэкономике, так и на уровне отраслей и регионов. Наиболее востребованными при этом стали адресные меры помощи крупным предприятиям, добавила эксперт.

Похожей точки зрения придерживается директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. По его словам, принятые Банком России меры не дали надолго обвалиться рублю, а правительство оказало значимую поддержку бизнесу, что позитивно отразилось на экономике в целом.

«Стоит отметить, что многие компании оказались адаптивны к стрессам и благодаря управленческим схемам, которые были успешно и своевременно реализованы, избежали крупного обвала. Власти при этом активно давали бизнесу субсидии и льготные кредиты под сохранение рабочих мест, а экономический рост и производство во многом зависят именно от занятости. В результате ряд отраслей смогли даже выйти в плюс по итогам 2022 года», — рассказал Остапкович.

Драйверы роста

По данным Росстата, в 2022 году высокие темпы роста были зафиксированы в таких сферах, как сельское и лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство (на 6,6% по сравнению с 2021-м), строительство (на 5%), а также гостиничный и ресторанный бизнес (на 4,3%). Кроме того, положительная динамика отмечена в финансовой и страховой деятельности (на 2,8%), добыче полезных ископаемых (на 0,4%) и ряде других областей.

Наиболее ощутимый спад продемонстрировали оптовая и розничная торговля (на 12,7%) и обрабатывающая промышленность (на 2,4%). Впрочем, уже в 2023 году эти отрасли могут стать драйверами восстановления экономики, считает заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Александр Абрамов.

«Бизнес по большей части сумел вовремя перенастроиться, найти новые рынки сбыта и поставщиков своей продукции. То есть предприятия не остановили выпуск товаров из-за санкций. Плюс к этому на экономике позитивно сказался рост государственных инвестиций в инфраструктурные и строительные объекты. Также практически до конца 2022 года нефтяные цены были достаточно высокими и Россия получала значительную экспортную выручку при достаточно низком импорте», — добавил Абрамов.

По мнению Георгия Остапковича, значимый вклад в ВВП сейчас вносит и оборонная промышленность, работающая на нужды спецоперации. В текущих условиях специалисты не исключают, что уже в нынешнем году экономика вернётся на положительную траекторию. Так, согласно прогнозу МВФ, в 2023-м объём валового внутреннего продукта страны может увеличиться на 0,3%, а в ЦБ допускают рост на 1%.

«В ближайшие несколько лет мы будем наблюдать восстановительный рост, и уже по итогам 2025 года, думаю, мы сумеем полностью отбить потери 2022-го. Самое главное, что за это время нам нужно создать технологическую базу и нарастить инвестиции в человеческий капитал. Сформировав такую основу, мы оперативно сможем совершить рывок», — заключил Остапкович.