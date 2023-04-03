Путин подписал указ о создании фонда поддержки участников СВО и семей погибших бойцов

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Президент России Владимир Путин подписал указ о создании фонда поддержки участников СВО и семей погибших бойцов.
Путин подписал указ о создании фонда поддержки участников СВО и семей погибших бойцов
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Соответствующий документ опубликован на правовом портале.

Отмечается, что учредителем фонда является правительство России.

Уточняется, что фонд «Защитники Отечества» будет оказывать поддержку, в частности, ветеранам спецоперации и участвовавшим в боевых действиях в Донбассе с 2014 года.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что работа по формированию фонда по поддержке семей погибших участников спецоперации и ветеранов началась.

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