Президент России Владимир Путин подписал указ о создании фонда поддержки участников СВО и семей погибших бойцов.

Соответствующий документ опубликован на правовом портале.

Отмечается, что учредителем фонда является правительство России.

Уточняется, что фонд «Защитники Отечества» будет оказывать поддержку, в частности, ветеранам спецоперации и участвовавшим в боевых действиях в Донбассе с 2014 года.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что работа по формированию фонда по поддержке семей погибших участников спецоперации и ветеранов началась.