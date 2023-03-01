Мишустин рассказал о работе по созданию фонда по поддержке семей погибших участников СВО

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что работа по формированию фонда по поддержке семей погибших участников спецоперации и ветеранов началась.

Об этом он сказал на заседании координационного совета по обеспечению вооружённых сил.

«Все поручения даны. Работа по формированию такой структуры началась. Именно она будет координировать оказание социальной, медицинской помощи, реабилитации участников специальной военной операции, также поможет им пройти обучение», — цитирует его РИА Новости.

При этом он отметил необходимость выстраивания системы индивидуального сопровождения участников СВО и их родных.

Ранее президент России Владимир Путин, обращаясь с посланием Федеральному собранию, заявил о создании специального фонда адресной помощи семьям погибших бойцов и ветеранам специальной военной операции на Украине. Он отметил, что структуры фонда должны быть развёрнуты во всех российских регионах в 2023 году.