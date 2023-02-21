Путин предложил создать фонд для адресной помощи ветеранам СВО и семьям погибших

Российский лидер Владимир Путин предложил создать специальный фонд, оказывающий адресную помощь ветеранам СВО и семьям погибших.

«Предлагаю создать специальный государственный фонд. Его задачей станет адресная, персональная помощь семьям погибших бойцов и ветеранам СВО. Он будет координировать предоставление социальной, медицинской, психологической поддержки», — сказал Путин.

По его словам, семья каждого участника спецоперации должна быть в зоне постоянного внимания.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что российское правительство готовит новые решения касательно социальной поддержки участников специальной военной операции.

RT ведёт прямую трансляцию.