Путин предложил создать фонд для адресной помощи ветеранам СВО и семьям погибших
- РИА Новости
«Предлагаю создать специальный государственный фонд. Его задачей станет адресная, персональная помощь семьям погибших бойцов и ветеранам СВО. Он будет координировать предоставление социальной, медицинской, психологической поддержки», — сказал Путин.
По его словам, семья каждого участника спецоперации должна быть в зоне постоянного внимания.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что российское правительство готовит новые решения касательно социальной поддержки участников специальной военной операции.
RT ведёт прямую трансляцию.