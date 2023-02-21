Узнать больше

Путин предложил создать фонд для адресной помощи ветеранам СВО и семьям погибших

Короткая ссылка
Российский лидер Владимир Путин предложил создать специальный фонд, оказывающий адресную помощь ветеранам СВО и семьям погибших.
Путин предложил создать фонд для адресной помощи ветеранам СВО и семьям погибших
  • РИА Новости

«Предлагаю создать специальный государственный фонд. Его задачей станет адресная, персональная помощь семьям погибших бойцов и ветеранам СВО. Он будет координировать предоставление социальной, медицинской, психологической поддержки», — сказал Путин.

По его словам, семья каждого участника спецоперации должна быть в зоне постоянного внимания.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что российское правительство готовит новые решения касательно социальной поддержки участников специальной военной операции.

RT ведёт прямую трансляцию.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить