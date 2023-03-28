Банки России предоставили участникам СВО и их семьям кредитные каникулы на 69,3 млрд рублей

В Центробанке России заявили, что российские банки предоставили участникам СВО и их семьям кредитные каникулы на 69,3 млрд рублей.

Об этом говорится на сайте регулятора.

«С конца сентября 2022 года до 28 февраля 2023 года банки предоставили участникам СВО и членам их семей кредитные каникулы на сумму 69,3 млрд руб., в том числе в феврале — на 1,8 млрд руб. по 5,5 тыс. кредитов», — отмечается в сообщении.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что работа по формированию фонда по поддержке семей погибших участников спецоперации и ветеранов началась.

Он также отметил необходимость выстраивания системы индивидуального сопровождения участников СВО и их родных.