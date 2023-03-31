Резидентов Московского делового собрания наградили за поддержку участников спецоперации

В России наградили предпринимателей, оказавших поддержку участникам специальной военной операции. В ходе торжественной церемонии Московское деловое собрание отметило самых неравнодушных представителей бизнеса, которые внесли наибольший вклад в достижение целей СВО.

Российские предприниматели продолжают оказывать поддержку военнослужащим, участвующим в специальной военной операции. В частности, Московское деловое собрание во главе с президентом сообщества Иваном Утенковым организовало благотворительный фонд «Донбасс», который обеспечил помощь бойцам и гуманитарные миссии более чем на 300 млн рублей.

За последние четыре месяца фонд не только помог участникам СВО, а также детям из новых регионов и детям-инвалидам, но и принял материальное участие в восстановлении инфраструктуры городов на присоединённых территориях.

23 марта в Москве состоялась торжественная церемония «Родина — Государство — Бизнес», в ходе которой предприниматели были награждены за помощь фронту. Организаторами выступил фонд «Донбасс» при поддержке Российской ассоциации героев, Ассоциации военно-патриотических клубов ДОСААФ России и Московского делового собрания.

© Московское деловое собрание

В рамках мероприятия были подведены итоги года СВО, а Московское деловое собрание отметило самых неравнодушных представителей российского бизнеса, которые внесли наибольший вклад в поддержку военнослужащих. В частности, 25 резидентов Московского делового собрания были представлены к медалям от геройского сообщества и ДОСААФ России за участие в денацификации и демилитаризации Украины.

«На защиту Родины необходимо бросить все силы. Государство, некоммерческие организации и бизнес должны объединиться. Если не станет Родины — и бизнеса не будет. Ничего не будет», — обратился к присутствующим председатель президиума Совета ветеранов ВДВ России генерал-майор Владимир Данильченко.

Участниками церемонии стали государственные и общественные деятели, герои России и ветераны боевых действий, военные корреспонденты, а также представители искусства и культуры.