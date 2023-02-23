Узнать больше

Путин заявил, что спецфонд поддержки участников СВО будет напрямую подчинён правительству

Короткая ссылка
Специальный фонд поддержки участников спецоперации будет напрямую подчинён правительству.
Путин заявил, что спецфонд поддержки участников СВО будет напрямую подчинён правительству
  • globallookpress.com
  • © Kremlin Pool

Об этом заявил российский президент Владимир Путин.

«Мы его впишем в государственную структуру. Он и так будет государственным. Мы должны посоветоваться с депутатами, Министерством обороны, впишем его и подчиним напрямую правительству», — цитирует его ТАСС.

Ранее Путин заявил о создании специального фонда адресной помощи семьям погибших бойцов и ветеранам СВО.

Он отметил, что структуры фонда должны быть развёрнуты во всех российских регионах в 2023 году.

Кроме того, Владимир Путин подчеркнул, что семья каждого участника спецоперации должна быть окружена заботой и почётом.

Российский премьер Михаил Мишустин поручил в ускоренном режиме создать спецфонд для поддержки семей погибших бойцов и ветеранов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить