Путин заявил, что спецфонд поддержки участников СВО будет напрямую подчинён правительству

Специальный фонд поддержки участников спецоперации будет напрямую подчинён правительству.

Об этом заявил российский президент Владимир Путин.

«Мы его впишем в государственную структуру. Он и так будет государственным. Мы должны посоветоваться с депутатами, Министерством обороны, впишем его и подчиним напрямую правительству», — цитирует его ТАСС.

Ранее Путин заявил о создании специального фонда адресной помощи семьям погибших бойцов и ветеранам СВО.

Он отметил, что структуры фонда должны быть развёрнуты во всех российских регионах в 2023 году.

Кроме того, Владимир Путин подчеркнул, что семья каждого участника спецоперации должна быть окружена заботой и почётом.

Российский премьер Михаил Мишустин поручил в ускоренном режиме создать спецфонд для поддержки семей погибших бойцов и ветеранов.