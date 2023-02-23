Путин заявил, что спецфонд поддержки участников СВО будет напрямую подчинён правительству
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Об этом заявил российский президент Владимир Путин.
«Мы его впишем в государственную структуру. Он и так будет государственным. Мы должны посоветоваться с депутатами, Министерством обороны, впишем его и подчиним напрямую правительству», — цитирует его ТАСС.
Ранее Путин заявил о создании специального фонда адресной помощи семьям погибших бойцов и ветеранам СВО.
Он отметил, что структуры фонда должны быть развёрнуты во всех российских регионах в 2023 году.
Кроме того, Владимир Путин подчеркнул, что семья каждого участника спецоперации должна быть окружена заботой и почётом.
Российский премьер Михаил Мишустин поручил в ускоренном режиме создать спецфонд для поддержки семей погибших бойцов и ветеранов.