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Мишустин поручил ускорить работу по созданию спецфонда для поддержки семей погибших бойцов

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Российский премьер Михаил Мишустин поручил в ускоренном режиме создать спецфонд для поддержки семей погибших бойцов и ветеранов.
Мишустин поручил ускорить работу по созданию спецфонда для поддержки семей погибших бойцов
  • РИА Новости

«В короткие сроки следует сделать всё, чтобы заработал специальный фонд, который окажет адресную персональную помощь семьям погибших бойцов и ветеранов специальной военной операции», — цитирует его РИА Новости.

Мишустин попросил вице-премьера России Татьяну Голикову проконтролировать этот вопрос.

Ранее Путин заявил о создании специального фонда адресной помощи семьям погибших бойцов и ветеранам СВО.

Он отметил, что структуры фонда должны быть развернуты во всех российских регионах в 2023 году.

Кроме того, Владимир Путин подчеркнул, что семья каждого участника спецоперации должна быть окружена заботой и почётом.

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