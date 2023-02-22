Мишустин поручил ускорить работу по созданию спецфонда для поддержки семей погибших бойцов
- РИА Новости
«В короткие сроки следует сделать всё, чтобы заработал специальный фонд, который окажет адресную персональную помощь семьям погибших бойцов и ветеранов специальной военной операции», — цитирует его РИА Новости.
Мишустин попросил вице-премьера России Татьяну Голикову проконтролировать этот вопрос.
Ранее Путин заявил о создании специального фонда адресной помощи семьям погибших бойцов и ветеранам СВО.
Он отметил, что структуры фонда должны быть развернуты во всех российских регионах в 2023 году.
Кроме того, Владимир Путин подчеркнул, что семья каждого участника спецоперации должна быть окружена заботой и почётом.