Путин заявил о необходимости окружить заботой и почётом семью каждого участника СВО

Президент России Владимир Путин подчеркнул, что семья каждого участника специальной военной операции должна быть окружена заботой и почётом.

Глава государства назвал долгом властей России поддерживать семьи всех участников СВО.

«Семья каждого участника специальной военной операции должна быть в зоне постоянного внимания, окружена заботой и почётом», — сказал Путин.

Российский лидер также призвал реагировать на все их нужды быстро и без волокиты.

Ранее, как сообщал «ПолитЭксперт», министр финансов России Антон Силуанов заявил, что все решения, которые российский лидер Владимир Путин озвучил во время своего послания Федеральному собранию, будут полностью профинансированы.

Выступление президента России Владимира Путина на послании Федеральному собранию длилось 1 час 45 минут.