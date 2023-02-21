Послание Путина Федеральному собранию длилось 1 час 45 минут

Выступление президента России Владимира Путина на послании Федеральному собранию длилось 1 час 45 минут.

Во время мероприятия президент объявил о том, что Россия приостанавливает своё участие в договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений.

Глава государства подчеркнул, что Россия вышла на новый цикл роста экономики. Он отметил, что российские банки работают стабильно и устойчиво, имеют запас прочности.

Говоря о вопросах образования, он отметил необходимость вернуться к традиционному для России сроку обучения в вузах от четырёх до шести лет.

Российский лидер также предложил с 1 января 2024 года проиндексировать минимальный размер оплаты труда на 18,5%, до 19 242 рубля.

Комментируя санкции Запада против России, он заявил, что они наказывают сами себя.

Также глава государства поручил установить для мобилизованных и остальных военнослужащих, включая добровольцев, двухнедельный отпуск раз в полгода. Он предложил создать специальный фонд, оказывающий адресную помощь ветеранам СВО и семьям погибших.

Президент также предупредил, что чем более дальнобойные западные системы будут поступать на Украину, тем дальше Россия будет отодвигать угрозу от своих границ. Победить Россию на поле боя невозможно, сказал Путин.

RT вёл прямую трансляцию.