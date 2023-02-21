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Путин предложил с 1 января 2024 года проиндексировать МРОТ на 18,5%

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Российский лидер Владимир Путин предложил с 1 января 2024 года проиндексировать минимальный размер оплаты труда на 18,5%, — до 19 242 рублей.
Путин предложил с 1 января 2024 года проиндексировать МРОТ на 18,5%
  • AP

Об этом он заявил в ходе выступления с посланием Федеральному собранию.

Он напомнил, что с начала 2023 года МРОТ проиндексирован на 6,3%.

«Предлагаю с 1 января следующего года вдобавок к запланированному повышению провести ещё одно, на дополнительные 10%. Таким образом, минимальный размер оплаты труда вырастет на 18,5% и составит 19 242 рубля», — заявил Путин.

Церемония оглашения проходит в столичном Гостином Дворе.

RT ведёт прямую трансляцию.

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