Путин предложил с 1 января 2024 года проиндексировать МРОТ на 18,5%

Российский лидер Владимир Путин предложил с 1 января 2024 года проиндексировать минимальный размер оплаты труда на 18,5%, — до 19 242 рублей.

Об этом он заявил в ходе выступления с посланием Федеральному собранию.

Он напомнил, что с начала 2023 года МРОТ проиндексирован на 6,3%.

«Предлагаю с 1 января следующего года вдобавок к запланированному повышению провести ещё одно, на дополнительные 10%. Таким образом, минимальный размер оплаты труда вырастет на 18,5% и составит 19 242 рубля», — заявил Путин.

Церемония оглашения проходит в столичном Гостином Дворе.

RT ведёт прямую трансляцию.