Путин предложил с 1 января 2024 года проиндексировать МРОТ на 18,5%
- AP
Об этом он заявил в ходе выступления с посланием Федеральному собранию.
Он напомнил, что с начала 2023 года МРОТ проиндексирован на 6,3%.
«Предлагаю с 1 января следующего года вдобавок к запланированному повышению провести ещё одно, на дополнительные 10%. Таким образом, минимальный размер оплаты труда вырастет на 18,5% и составит 19 242 рубля», — заявил Путин.
Церемония оглашения проходит в столичном Гостином Дворе.
RT ведёт прямую трансляцию.