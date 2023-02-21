Путин заявил, что Россия вышла на новый цикл роста экономики

Россия вышла на новый цикл роста экономики.

Об этом заявил российский лидер Владимир Путин в ходе выступления с посланием Федеральному собранию.

«Мы фактически вышли на новый цикл роста экономики. По оценкам специалистов, его модель, структура обретают качественно иной характер», — заявил Путин.

Ранее Путин сообщил, что ВВП России по итогам 2022 года снизился на 2,1%.

Он также называл задачей на 2023 год поддержание положительной тенденции развития экономики.

Российский премьер Михаил Мишустин отмечал, что власти России смогли не допустить негативного развития в экономике, однако нужно укрепить динамику развития страны с учётом внешних факторов.

Церемония оглашения проходит в столичном Гостином Дворе.

RT ведёт прямую трансляцию.