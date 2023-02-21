Путин поручил установить для участников спецоперации двухнедельный отпуск раз в полгода

Российский лидер Владимир Путин поручил установить для мобилизованных и остальных военнослужащих, включая добровольцев, двухнедельный отпуск раз в полгода.

Об этом он заявил в ходе выступления с посланием Федеральному собранию.

«Считаю необходимым установить для мобилизованных, вообще для всех военнослужащих, для всех участников специальной военной операции, в том числе для добровольцев, регулярный отпуск длительностью не менее 14 дней и не реже одного раза в полгода без учёта времени на дорогу», — заявил Путин.

Церемония оглашения проходит в столичном Гостином Дворе.

RT ведёт прямую трансляцию.