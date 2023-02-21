Путин поручил установить для участников спецоперации двухнедельный отпуск раз в полгода
- РИА Новости
Об этом он заявил в ходе выступления с посланием Федеральному собранию.
«Считаю необходимым установить для мобилизованных, вообще для всех военнослужащих, для всех участников специальной военной операции, в том числе для добровольцев, регулярный отпуск длительностью не менее 14 дней и не реже одного раза в полгода без учёта времени на дорогу», — заявил Путин.
Церемония оглашения проходит в столичном Гостином Дворе.
RT ведёт прямую трансляцию.