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Путин поручил установить для участников спецоперации двухнедельный отпуск раз в полгода

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Российский лидер Владимир Путин поручил установить для мобилизованных и остальных военнослужащих, включая добровольцев, двухнедельный отпуск раз в полгода.
Путин поручил установить для участников спецоперации двухнедельный отпуск раз в полгода
  • РИА Новости

Об этом он заявил в ходе выступления с посланием Федеральному собранию.

«Считаю необходимым установить для мобилизованных, вообще для всех военнослужащих, для всех участников специальной военной операции, в том числе для добровольцев, регулярный отпуск длительностью не менее 14 дней и не реже одного раза в полгода без учёта времени на дорогу», — заявил Путин.

Церемония оглашения проходит в столичном Гостином Дворе.

RT ведёт прямую трансляцию.

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