Путин: инициаторы санкций против России наказывают сами себя

Российский лидер Владимир Путин заявил, что инициаторы санкций против России наказывают сами себя.

«Запад развернул против нас не только военный, информационный, но и экономический фронт. Но нигде ничего не добился и не добьётся. Более того, инициаторы санкций наказывают сами себя», — сказал Путин.

По его словам, их действия спровоцировали в этих странах рост цен, потерю рабочих мест, закрытие предприятий, энергетический кризис.

Ранее Путин назвал задачей на 2023 год поддержание положительной тенденции развития экономики.

По оценкам МВФ, в 2023 году экономика России увеличится на 0,3% ВВП, что на 2,6% лучше прогноза октября прошлого года.

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