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Путин заявил, что победить Россию на поле боя невозможно

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Российский лидер Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию заявил, что победить Россию на поле боя невозможно.
Путин заявил, что победить Россию на поле боя невозможно
  • РИА Новости

«Элиты Запада не скрывают своей цели — нанести России, как они говорят, это прямая речь, стратегическое поражение России. Что это значит? Для нас что это такое? Это значит, покончить с нами, раз и навсегда. То есть они намерены перевести локальный конфликт в фазу глобального противостояния. Мы именно так всё это и понимаем», — сказал Путин.

Он отметил, что Россия будет соответствующим образом на это реагировать, потому что в этом случае речь уже идёт о существовании страны.

«Но они также не могут не отдавать себе отчёт в том, что победить Россию на поле боя невозможно, поэтому ведут против нас всё более агрессивные информационные атаки», — заявил Путин.

RT ведёт прямую трансляцию.

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