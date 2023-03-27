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Депутат Хамзаев предложил направить выплаты с западных фильмов на поддержку СВО

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Депутат Султан Хамзаев предложил обязать кинотеатры направить выплаты с западных фильмов в фонд поддержки спецоперации вместо передачи денег правообладателям.

«Западное кино ушло из России. Давным-давно пора было сделать: все выплаты, которые кинотеатры раньше направляли всевозможным западным правообладателям, направлять в фонд поддержки участников СВО», — цитирует его РИА Новости.

По словам Хамзаева, его предложение будет нести двойную пользу: так удастся увеличить количество показываемых фильмов, а государство «покажет вектор».

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев ранее выступил за распространение пиратских копий западной интеллектуальной продукции.

Политик призвал «лишить» западных производителей «части неимущественных прав».

Он также отметил, что значительная часть продукции ушедших из России компаний попадает в Россию по серому (или параллельному) импорту.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков поддержал идею Медведева.

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