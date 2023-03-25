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Песков поддержал идею Медведева о распространении в России пиратских копий контента Запада

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков поддержал идею зампредседателя Совбеза Дмитрия Медведева о распространении в стране пиратских копий западного контента, который стал недоступен в связи с уходом правообладателей.
Песков поддержал идею Медведева о распространении в России пиратских копий контента Запада
  • РИА Новости

Он отметил, что Запад ограбил Россию, захватив российские активы и ввёл незаконные с точки зрения международного права санкции.

«Раньше их называли пиратами, теперь — бандитами. Соответственно, фраза «пиратский контент» должна под другим соусом теперь восприниматься», — сказал Песков.

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев ранее выступил за распространение пиратских копий западной интеллектуальной продукции.

Политик призвал «лишить» западных производителей «части неимущественных прав».

Он также отметил, что значительная часть продукции ушедших из России компаний попадает в Россию по серому (или параллельному) импорту.

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