Медведев поддержал распространение в России пиратских копий западного контента

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев выступил за распространение пиратских копий западной интеллектуальной продукции.

«Я бы всё это по Сети разбрасывал, для того чтобы причинить им максимальный урон. Максимальный урон, чтобы они обанкротились!» — сказал он в интервью российским СМИ, в том числе РИА Новости.

Медведев призвал «лишить» западных производителей «части неимущественных прав».

Он также отметил, что значительная часть продукции ушедших из России компаний попадает в Россию по серому (или параллельному) импорту.

Ранее директор департамента автопрома и железнодорожного машиностроения Минпромторга Игорь Бойцов сообщил, что в перечень параллельного импорта в автомобильной отрасли на текущий момент включено более 50 брендов из недружественных стран.

Как пишут «Известия», товары IKEA, а также американских производителей игрушек Hasbro и Mattel также включены в перечень для параллельного импорта.