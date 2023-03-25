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Медведев поддержал распространение в России пиратских копий западного контента

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Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев выступил за распространение пиратских копий западной интеллектуальной продукции.
Медведев поддержал распространение в России пиратских копий западного контента
  • РИА Новости

«Я бы всё это по Сети разбрасывал, для того чтобы причинить им максимальный урон. Максимальный урон, чтобы они обанкротились!» — сказал он в интервью российским СМИ, в том числе РИА Новости.

Медведев призвал «лишить» западных производителей «части неимущественных прав».

Он также отметил, что значительная часть продукции ушедших из России компаний попадает в Россию по серому (или параллельному) импорту.

Ранее директор департамента автопрома и железнодорожного машиностроения Минпромторга Игорь Бойцов сообщил, что в перечень параллельного импорта в автомобильной отрасли на текущий момент включено более 50 брендов из недружественных стран.

Как пишут «Известия», товары IKEA, а также американских производителей игрушек Hasbro и Mattel также включены в перечень для параллельного импорта.

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