Медведев поддержал распространение в России пиратских копий западного контента
- РИА Новости
«Я бы всё это по Сети разбрасывал, для того чтобы причинить им максимальный урон. Максимальный урон, чтобы они обанкротились!» — сказал он в интервью российским СМИ, в том числе РИА Новости.
Медведев призвал «лишить» западных производителей «части неимущественных прав».
Он также отметил, что значительная часть продукции ушедших из России компаний попадает в Россию по серому (или параллельному) импорту.
Ранее директор департамента автопрома и железнодорожного машиностроения Минпромторга Игорь Бойцов сообщил, что в перечень параллельного импорта в автомобильной отрасли на текущий момент включено более 50 брендов из недружественных стран.
Как пишут «Известия», товары IKEA, а также американских производителей игрушек Hasbro и Mattel также включены в перечень для параллельного импорта.