Медведев: продукция ушедших компаний попадает в Россию по параллельному импорту

Значительная часть продукции ушедших из России компаний попадает в Россию по серому (или параллельному) импорту.

Об этом заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев в интервью ведущим российским СМИ, в том числе РИА Новости.

«Всё равно значительная часть этих вещей по серому импорту, или по системе параллельного импорта, к нам попадает. С разными издержками, иногда дороже становится, то есть они до конца не ушли», — сказал Медведев.

Ранее директор департамента автопрома и железнодорожного машиностроения Минпромторга Игорь Бойцов сообщил, что в перечень параллельного импорта в автомобильной отрасли на текущий момент включено более 50 брендов из недружественных стран.