Узнать больше

Медведев: продукция ушедших компаний попадает в Россию по параллельному импорту

Короткая ссылка
Значительная часть продукции ушедших из России компаний попадает в Россию по серому (или параллельному) импорту.
Медведев: продукция ушедших компаний попадает в Россию по параллельному импорту
  • РИА Новости

Об этом заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев в интервью ведущим российским СМИ, в том числе РИА Новости.

«Всё равно значительная часть этих вещей по серому импорту, или по системе параллельного импорта, к нам попадает. С разными издержками, иногда дороже становится, то есть они до конца не ушли», — сказал Медведев.

Ранее директор департамента автопрома и железнодорожного машиностроения Минпромторга Игорь Бойцов сообщил, что в перечень параллельного импорта в автомобильной отрасли на текущий момент включено более 50 брендов из недружественных стран.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить