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Минпромторг: более 50 автомобильных брендов вошли в перечень параллельного импорта

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Директор департамента автопрома и железнодорожного машиностроения Минпромторга Игорь Бойцов сообщил, что в перечень параллельного импорта в автомобильной отрасли на текущий момент включено более 50 брендов из недружественных стран.
Минпромторг: более 50 автомобильных брендов вошли в перечень параллельного импорта
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Как пишет ТАСС, об этом он сказал в ходе круглого стола «Транспорт и логистика в условиях новой экономической реальности».

«Говоря об удовлетворении спроса, хотелось бы обратить внимание на действующий механизм параллельного импорта, который способствует насыщению рынка как по автомобилям, так и по компонентам и запасным частям. В настоящий момент в перечень включено более 50 брендов из недружественных стран», — заявил Бойцов.

Ранее агентство РИА Новости со ссылкой на источник в отрасли сообщило, что Минпромторг включил в список параллельного импорта 12 зарубежных марок автомобилей.

В документ включены марки Renault, Ford, Kia, Mazda, Hyundai, Genesis, Dacia, Citroën, Opel, Peugeot, Isuzu, Hino.

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