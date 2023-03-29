«Идут ожесточённые бои»: что известно о ситуации под Артёмовском

За Артёмовск идут ожесточённые бои, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По данным RT, безвозвратные потери ВСУ могут достигать 33—35 тыс. человек в месяц. Официальный представитель Кремля пожелал успеха российским бойцам, которые, по его мнению, «проявляют чудеса героизма». Установление российскими силами контроля над Артёмовском поможет освобождению всей Донецкой Народной Республики, заключили опрошенные RT эксперты.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил действия российских военных в ходе боестолкновений в районе Артёмовска: «Мы знаем, что идут ожесточённые бои за Артёмовск. Наши проявляют чудеса героизма. Мы желаем им успеха».

Неделей ранее советник врио главы ДНР Ян Гагин заявлял, что Артёмовск практически блокирован, все подъездные пути к городу контролируются российской артиллерией. По данным подполковника Народной милиции ЛНР в отставке Андрея Марочко, за эти семь дней украинские войска в ходе боевых действий за Артёмовск потеряли в общей сложности до 4,5 тыс. человек личного состава погибшими и ранеными.

Накануне врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил о завершении зачистки промышленной зоны Артёмовска.

«Важно было на самом заводе зачистить промзону. И практически об этом можно уже говорить. Там ребята добивают боевиков, это одиночные группы», — говорил он в эфире телеканала «Соловьёв LIVE».

По его словам, подразделения ВСУ отступили и засели в административном здании Артёмовского завода по обработке цветных металлов.

«Битва за Бахмут (Артёмовск. — RT) сегодня уже практически уничтожила украинскую армию и, к сожалению, изрядно потрепала ЧВК «Вагнер», — заявил 29 марта Евгений Пригожин.

По данным RT, безвозвратные потери украинских сил в городе могут достигать 33—35 тыс. человек в месяц.

Военный обозреватель полковник в отставке Виктор Литовкин в разговоре с RT объяснил важность Артёмовска для украинских войск.

«Это узел очень важный — железнодорожный, транспортный. Для перевозок резервов, боеприпасов, горюче-смазочных материалов, личного состава и так далее. Потеря населённого пункта станет моральным ударом для киевского режима и усилит психологическое давление на украинскую армию. К тому же Запад может резко уменьшить поставки боеприпасов, вооружений», — сказал он.

Говоря о важности для российских ВС, эксперт отметил, что Артёмовск является частью угледарского пути: «Взятие города под контроль поможет освобождению всей Донецкой Народной Республики».

«Артёмовск закрывает дорогу в направлении Славянска и Краматорска, где украинцы давно оборудовали линию обороны. Она уже прикрывает Харьков, тыл и продвижение вглубь Украины, к сельским районам», — добавил военный эксперт Михаил Тимошенко в беседе с RT.

Украинская позиция

Как недавно заявил командующий сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский, основной задачей украинских вооружённых формирований в Артёмовске является попытка истощить силы российских вооружённых сил.

«На сегодняшний день наша главная задача — истощить превосходящие силы противника», — отмечал он.

Сырский признал желание российских сил взять город под полный контроль.

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский в интервью Associated Press заявил, что в случае, если киевский режим утратит контроль над городом, это усилит давление со стороны украинцев.

«Наше общество будет чувствовать усталость. Наше общество будет подталкивать меня к компромиссу с ними», — цитирует его РИА Новости.

После этого в Associated Press подвели итог интервью с главой киевского режима.

«Комментарии Зеленского — это признание того, что проигрыш в семимесячной битве за Бахмут станет скорее дорогостоящим политическим поражением, нежели тактическим», — приводит сообщение ТАСС.