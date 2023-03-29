«Идут ожесточённые бои»: что известно о ситуации под Артёмовском
- РИА Новости
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил действия российских военных в ходе боестолкновений в районе Артёмовска: «Мы знаем, что идут ожесточённые бои за Артёмовск. Наши проявляют чудеса героизма. Мы желаем им успеха».
Неделей ранее советник врио главы ДНР Ян Гагин заявлял, что Артёмовск практически блокирован, все подъездные пути к городу контролируются российской артиллерией. По данным подполковника Народной милиции ЛНР в отставке Андрея Марочко, за эти семь дней украинские войска в ходе боевых действий за Артёмовск потеряли в общей сложности до 4,5 тыс. человек личного состава погибшими и ранеными.
Накануне врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил о завершении зачистки промышленной зоны Артёмовска.
«Важно было на самом заводе зачистить промзону. И практически об этом можно уже говорить. Там ребята добивают боевиков, это одиночные группы», — говорил он в эфире телеканала «Соловьёв LIVE».
По его словам, подразделения ВСУ отступили и засели в административном здании Артёмовского завода по обработке цветных металлов.
«Битва за Бахмут (Артёмовск. — RT) сегодня уже практически уничтожила украинскую армию и, к сожалению, изрядно потрепала ЧВК «Вагнер», — заявил 29 марта Евгений Пригожин.
По данным RT, безвозвратные потери украинских сил в городе могут достигать 33—35 тыс. человек в месяц.
Военный обозреватель полковник в отставке Виктор Литовкин в разговоре с RT объяснил важность Артёмовска для украинских войск.
«Это узел очень важный — железнодорожный, транспортный. Для перевозок резервов, боеприпасов, горюче-смазочных материалов, личного состава и так далее. Потеря населённого пункта станет моральным ударом для киевского режима и усилит психологическое давление на украинскую армию. К тому же Запад может резко уменьшить поставки боеприпасов, вооружений», — сказал он.
Говоря о важности для российских ВС, эксперт отметил, что Артёмовск является частью угледарского пути: «Взятие города под контроль поможет освобождению всей Донецкой Народной Республики».
«Артёмовск закрывает дорогу в направлении Славянска и Краматорска, где украинцы давно оборудовали линию обороны. Она уже прикрывает Харьков, тыл и продвижение вглубь Украины, к сельским районам», — добавил военный эксперт Михаил Тимошенко в беседе с RT.
Украинская позиция
Как недавно заявил командующий сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский, основной задачей украинских вооружённых формирований в Артёмовске является попытка истощить силы российских вооружённых сил.
«На сегодняшний день наша главная задача — истощить превосходящие силы противника», — отмечал он.
Сырский признал желание российских сил взять город под полный контроль.
В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский в интервью Associated Press заявил, что в случае, если киевский режим утратит контроль над городом, это усилит давление со стороны украинцев.
«Наше общество будет чувствовать усталость. Наше общество будет подталкивать меня к компромиссу с ними», — цитирует его РИА Новости.
После этого в Associated Press подвели итог интервью с главой киевского режима.
«Комментарии Зеленского — это признание того, что проигрыш в семимесячной битве за Бахмут станет скорее дорогостоящим политическим поражением, нежели тактическим», — приводит сообщение ТАСС.
- Пушилин заявил о почти полной зачистке промзоны в Артёмовске
- Зеленский заявил, что поражение ВСУ в Артёмовске грозит Украине компромиссом с Россией
- Пригожин заявил, что битва за Артёмовск планомерно уничтожает украинскую армию
- Песков: идут ожесточённые бои за Артёмовск, российские бойцы проявляют чудеса героизма