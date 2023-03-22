Советник главы ДНР Гагин: Артёмовск практически блокирован

Артёмовск (Бахмут) практически блокирован, подъездные пути к городу контролируются российской артиллерией. Об этом сообщил советник врио главы ДНР Ян Гагин.

«Город находится в оперативном окружении. Все подъездные пути, все транспортные артерии, которые ведут в город, контролируются нашей артиллерией. В принципе, можно сказать, что город практически блокирован. Сейчас украинский гарнизон, который находится в Бахмуте (Артёмовске), насчитывает порядка 10 тыс. человек... около этой цифры», — сказал Гагин в эфире «России 1».

Боец расчёта гаубицы Д-30 из Группы Вагнера ранее рассказал, что основной задачей артиллеристов в районе Артёмовска является подавление пехоты украинских войск, их техники, укрепрайонов и блиндажей.

Основатель ЧВК Евгений Пригожин заявил, что российские силы в настоящее время контролируют около 70% города.