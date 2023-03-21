Артиллеристы ЧВК «Вагнер» рассказали о приоритетных целях в наступлении на Артёмовском направлении

Боец Группы Вагнера расчёта гаубицы Д-30 в беседе с РИА Новости рассказал о приоритетных целях в наступлении на Артёмовском направлении.

По его словам, основной задачей артиллеристов является подавление пехоты украинских войск, их техники, укрепрайонов и блиндажей.

«Противник огрызается, но мы подавляем цели и подавляем противника», — сказал боец.

Он добавил, что задача артиллерии заключается в поддержке продвижения своей пехоты.

Ранее подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что российские штурмовые группы заняли выгодные позиции в промзоне Артёмовска (Бахмута).

По данным RT, украинские террористы начали взрывать мосты в Артёмовске, чтобы таким образом замедлить продвижение ВС России внутрь городских кварталов по центральным улицам.