Марочко: российские штурмовые группы заняли выгодные позиции в промзоне Артёмовска

Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что российские штурмовые группы заняли выгодные позиции в промзоне Артёмовска (Бахмута).

«В населённом пункте Артёмовск штурмовые группы заняли на территории Артёмовского завода по обработке металлов в промышленной зоне выгодные позиции», — цитирует его ТАСС.

По его словам, это позволяет вести контроль над перемещением украинских военных и создаёт хороший плацдарм для дальнейшего продвижения российских войск.

11 марта основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что российские силы находятся в 1,2 километра от центра Артёмовска.