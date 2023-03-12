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Марочко: российские штурмовые группы заняли выгодные позиции в промзоне Артёмовска

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Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что российские штурмовые группы заняли выгодные позиции в промзоне Артёмовска (Бахмута).
Марочко: российские штурмовые группы заняли выгодные позиции в промзоне Артёмовска
  • РИА Новости

«В населённом пункте Артёмовск штурмовые группы заняли на территории Артёмовского завода по обработке металлов в промышленной зоне выгодные позиции», — цитирует его ТАСС.

По его словам, это позволяет вести контроль над перемещением украинских военных и создаёт хороший плацдарм для дальнейшего продвижения российских войск.

11 марта основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что российские силы находятся в 1,2 километра от центра Артёмовска.

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