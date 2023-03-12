Марочко: российские штурмовые группы заняли выгодные позиции в промзоне Артёмовска
- РИА Новости
«В населённом пункте Артёмовск штурмовые группы заняли на территории Артёмовского завода по обработке металлов в промышленной зоне выгодные позиции», — цитирует его ТАСС.
По его словам, это позволяет вести контроль над перемещением украинских военных и создаёт хороший плацдарм для дальнейшего продвижения российских войск.
11 марта основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что российские силы находятся в 1,2 километра от центра Артёмовска.