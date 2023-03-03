Боевики ВСУ подрывают мосты в Артёмовске в попытках замедлить продвижение российских сил

Украинские террористы начали взрывать мосты в Артёмовске (Бахмуте), чтобы, по данным RT, таким образом замедлить продвижение ВС России внутрь городских кварталов по центральным улицам.

С 27 февраля инженерные подразделения 24-й и 93-й механизированных бригад ВСУ начали взрывать железнодорожные и автомобильные мосты в Артёмовске. По предварительным данным, взрывами уничтожены мост через реку Бахмутку в северо-восточной части Артёмовска, а также автомобильный мост через канал на северо-западе города, соединявший город с окрестностями — Часовым Яром, Богдановкой и Калиновкой.

Причиной взрывов мостов на северо-западе и северо-востоке, предположительно, могли стать опасения, что, помимо уничтожения подразделений ВСУ, наступающие на Артёмовск подразделения ВС России планируют захватить арсеналы с вооружениями сразу нескольких крупных соединений украинской армии, оборонявших город.

Речь может идти о тысячах противотанковых ракет, мин калибра 80 и 120 мм для миномётов, автоматических и ручных гранатомётах, средствах спутниковой разведки и связи 24-й, 93-й и 63-й механизированных бригад. По предварительным данным, эти вооружения с начала специальной военной операции размещались в промзоне завода «Цветмет» (БЗОЦМ), троллейбусного депо и электротехнического завода.

Ранее основатель группы «Вагнер» Евгений Пригожин заявлял, что Артёмовск практически взят в окружение.