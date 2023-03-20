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Пригожин заявил, что российские силы контролируют около 70% Артёмовска

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Основатель Группы Вагнера Евгений Пригожин заявил, что российские силы в настоящее время контролируют около 70% города Артёмовск (Бахмут) в ДНР.
Пригожин заявил, что российские силы контролируют около 70% Артёмовска
  • AP

Заявление опубликовала пресс-служба Пригожина в Telegram-канале.

По его словам, подразделения ЧВК «Вагнер» продолжают наступление для полного освобождения города.

При этом он сообщил, что, по имеющейся информации, в конце марта — начале апреля ВСУ планируют начать широкомасштабное наступление и нанести фланговые рассекающие удары с целью отрезать ЧВК от основных сил ВС России.

Ранее руководитель пресс-центра сил обороны Таврического направления Вооружённых сил Украины Алексей Дмитрашковский не исключил, что ситуация в Авдеевке в скором времени может стать, как в Артёмовске (Бахмуте).

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