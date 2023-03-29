Песков: идут ожесточённые бои за Артёмовск, российские бойцы проявляют чудеса героизма

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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что за Артёмовск (Бахмут) идут ожесточённые бои, российские военные проявляют чудеса героизма.
Песков: идут ожесточённые бои за Артёмовск, российские бойцы проявляют чудеса героизма
  • РИА Новости

«Специальная военная операция продолжается. Мы знаем, что идут ожесточённые бои за Артёмовск. Наши проявляют чудеса героизма. Мы желаем им успехов», — сказал Песков, комментируя заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что если ВСУ потерпят поражение в Артёмовске, то Киев быстро столкнётся с давлением международного сообщества, а внутри страны его будут подталкивать к компромиссу с Россией.

Ранее сообщалось, что российские войска практически полностью зачистили промзону Артёмовска.

Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко отметил, что украинские военные за неделю потеряли до 4,5 тыс. человек личного состава погибшими и ранеными в боях в районе Артёмовска в ДНР.

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