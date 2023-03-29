Песков: идут ожесточённые бои за Артёмовск, российские бойцы проявляют чудеса героизма

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что за Артёмовск (Бахмут) идут ожесточённые бои, российские военные проявляют чудеса героизма.

«Специальная военная операция продолжается. Мы знаем, что идут ожесточённые бои за Артёмовск. Наши проявляют чудеса героизма. Мы желаем им успехов», — сказал Песков, комментируя заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что если ВСУ потерпят поражение в Артёмовске, то Киев быстро столкнётся с давлением международного сообщества, а внутри страны его будут подталкивать к компромиссу с Россией.

Ранее сообщалось, что российские войска практически полностью зачистили промзону Артёмовска.

Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко отметил, что украинские военные за неделю потеряли до 4,5 тыс. человек личного состава погибшими и ранеными в боях в районе Артёмовска в ДНР.