Песков: идут ожесточённые бои за Артёмовск, российские бойцы проявляют чудеса героизма
- РИА Новости
«Специальная военная операция продолжается. Мы знаем, что идут ожесточённые бои за Артёмовск. Наши проявляют чудеса героизма. Мы желаем им успехов», — сказал Песков, комментируя заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что если ВСУ потерпят поражение в Артёмовске, то Киев быстро столкнётся с давлением международного сообщества, а внутри страны его будут подталкивать к компромиссу с Россией.
Ранее сообщалось, что российские войска практически полностью зачистили промзону Артёмовска.
Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко отметил, что украинские военные за неделю потеряли до 4,5 тыс. человек личного состава погибшими и ранеными в боях в районе Артёмовска в ДНР.