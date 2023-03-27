Марочко: ВСУ продолжают нести серьёзные потери в боях за Артёмовск

Украинские военные за неделю потеряли до 4,5 тыс. человек личного состава погибшими и ранеными в боях в районе Артёмовска (Бахмута) в ДНР.

Об этом сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«Украинские боевики за истекшую неделю понесли в районе Артёмовска около 1,5 тыс. безвозвратных и порядка 3 тыс. санитарных потерь», — написал он в Telegram.

По его словам, около 20% раненых получили серьёзные увечья и не смогут вернуться на фронт.

РИА Новости ранее сообщило, что бойцы ЧВК «Вагнер» полностью контролируют цеха Артёмовского завода обработки металлов (АЗОМ).

По словам основателя Группы Вагнера Евгения Пригожина, Вооружённые силы Украины сосредоточили группировку более чем из 80 тыс. военных вокруг Артёмовска.