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РИА Новости: Группа Вагнера полностью контролирует территорию АЗОМа в Артёмовске

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Бойцы ЧВК «Вагнер» полностью контролируют цехи «Артёмовского завода обработки металлов» (АЗОМ), сообщает РИА Новости.

Отмечается, что в цехах завода находится несколько бомбоубежищ.

Также сообщается, что в результате боя, бойцы «Вагнера» уничтожили нескольких украинских военных и взяли одного пленного.

В декабре 2022 года завод АЗОМ посещал президент Украины Владимир Зеленский.

Ранее основатель Группы Вагнера Евгений Пригожин заявил, что Вооружённые силы Украины сосредоточили группировку из более чем 80 тыс. военных вокруг Артёмовска (Бахмута) в ДНР.

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