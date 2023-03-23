Пригожин: ВСУ сосредоточили группировку из более 80 тысяч военных вокруг Артёмовска
- AFP
- © Aris Messinis
Видео с заявлением Пригожина опубликовала его пресс-служба в Telegram-канале.
По его словам, указанная группировка ВСУ располагается в Северске, Славянске, Краматорске, Дружковке, Константиновке и Часовом Яре.
Кроме того, по информации Пригожина, украинские войска подготовили порядка 200 тыс. человек резерва, а также получили большое количество техники НАТО.
Ранее советник врио главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин заявил, что группировка ВСУ в Часовом Яре может насчитывать десятки тысяч человек.