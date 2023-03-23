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Пригожин: ВСУ сосредоточили группировку из более 80 тысяч военных вокруг Артёмовска

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Основатель Группы Вагнера Евгений Пригожин заявил, что Вооружённые силы Украины сосредоточили группировку из более 80 тыс. военных вокруг Артёмовска (Бахмута) в ДНР.
Пригожин: ВСУ сосредоточили группировку из более 80 тысяч военных вокруг Артёмовска
  • AFP
  • © Aris Messinis

Видео с заявлением Пригожина опубликовала его пресс-служба в Telegram-канале.

По его словам, указанная группировка ВСУ располагается в Северске, Славянске, Краматорске, Дружковке, Константиновке и Часовом Яре. 

Кроме того, по информации Пригожина, украинские войска подготовили порядка 200 тыс. человек резерва, а также получили большое количество техники НАТО.

Ранее советник врио главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин заявил, что группировка ВСУ в Часовом Яре может насчитывать десятки тысяч человек.

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