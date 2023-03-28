Пушилин заявил о почти полной зачистке промзоны в Артёмовске

Российские войска практически полностью зачистили промзону Артёмовска (Бахмута).

Об этом заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире «Соловьёв LIVE».

«Важно было на самом заводе зачистить промзону. И практически об этом можно уже говорить. Там ребята добивают боевиков, это одиночные группы», — цитирует его РИА Новости.

Он уточнил, что украинские подразделения отступили и закрепились в административном здании Артёмовского завода по переработке металлов.

Ранее в ВСУ сообщили о почти полном окружении Артёмовска и полукольце вокруг Авдеевки.

Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко отметил, что украинские военные за неделю потеряли до 4,5 тыс. человек личного состава погибшими и ранеными в боях в районе Артёмовска в ДНР.

Как сообщалось, ВСУ также используют немецкие противотанковые мины PARM в районе Артёмовска.