Пушилин заявил о почти полной зачистке промзоны в Артёмовске
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Об этом заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире «Соловьёв LIVE».
«Важно было на самом заводе зачистить промзону. И практически об этом можно уже говорить. Там ребята добивают боевиков, это одиночные группы», — цитирует его РИА Новости.
Он уточнил, что украинские подразделения отступили и закрепились в административном здании Артёмовского завода по переработке металлов.
Ранее в ВСУ сообщили о почти полном окружении Артёмовска и полукольце вокруг Авдеевки.
Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко отметил, что украинские военные за неделю потеряли до 4,5 тыс. человек личного состава погибшими и ранеными в боях в районе Артёмовска в ДНР.
Как сообщалось, ВСУ также используют немецкие противотанковые мины PARM в районе Артёмовска.