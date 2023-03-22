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ВСУ используют немецкие мины PARM в районе Артёмовска

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Вооружённые силы Украины используют немецкие противотанковые мины PARM в районе Артёмовска (Бахмута) в ДНР. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на бойца бронегруппы ЧВК «Вагнер».
ВСУ используют немецкие мины PARM в районе Артёмовска
  • Gettyimages.ru

По его словам, данные мины устанавливаются вдоль лесополос с целью поражения бронетехники.

Он объяснил, что эта мина работает по принципу прерывания лазера, после которого срабатывает снаряд.

Также боец заявил, что эти мины на Артёмовском направлении видят довольно часто.

При этом он отметил, что данную мину достаточно легко вывести из строя.

Ранее советник врио главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин заявил о наличии данных о появлении танков Leopard около Артёмовска. 

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