Экс-командир роты батальона ВСУ признал, что Артёмовск практически окружён
- AFP
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Об этом, как пишет РИА Новости, он сказал в интервью радио «НВ».
«И если Бахмут сейчас где-то на 4/5 в кольце, то Авдеевка — пока наполовину», — сказал Дикий.
Он добавил, что ВС России значительно продвинулись в районе Авдеевки.
В данный момент, по его словам, российская армия пытается перерезать там дороги.
Ранее подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко отметил, что украинские военные за неделю потеряли до 4,5 тыс. человек личного состава погибшими и ранеными в боях в районе Артёмовска в ДНР.
* Признан в России экстремистским и запрещён.