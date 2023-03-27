Экс-командир роты батальона ВСУ признал, что Артёмовск практически окружён

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Бывший командир роты батальона «Айдар»* Евгений Дикий признал, что в данный момент Артёмовск (Бахмут) практически окружён российскими войсками, а Авдеевка находится в полукольце.
Экс-командир роты батальона ВСУ признал, что Артёмовск практически окружён
  • AFP
  • © Aris Messinis

Об этом, как пишет РИА Новости, он сказал в интервью радио «НВ».

«И если Бахмут сейчас где-то на 4/5 в кольце, то Авдеевка — пока наполовину», — сказал Дикий.

Он добавил, что ВС России значительно продвинулись в районе Авдеевки.

В данный момент, по его словам, российская армия пытается перерезать там дороги.

Ранее подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко отметил, что украинские военные за неделю потеряли до 4,5 тыс. человек личного состава погибшими и ранеными в боях в районе Артёмовска в ДНР.

* Признан в России экстремистским и запрещён.

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