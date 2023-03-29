Зеленский заявил, что поражение ВСУ в Артёмовске грозит Украине компромиссом с Россией

В случае поражения ВСУ в Артёмовске народ Украины и мировое сообщество будут подталкивать власти Киева к компромиссу с Россией, заявил украинский президент Владимир Зеленский.

«Он предсказал, что давление после поражения в Бахмуте (Артёмовске. — RT) придёт быстро — как со стороны международного сообщества, так и внутри его собственной страны», — говорится в публикации Associated Press.

Зеленский в интервью зарубежному агентству отметил, что общество будет чувствовать усталость и в связи с этим подталкивать к компромиссу с Россией.

По словам украинского лидера, любое поражение на данном этапе может подорвать боевой дух ВСУ.

Ранее сообщалось, что российские войска практически полностью зачистили промзону Артёмовска.

Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко отметил, что украинские военные за неделю потеряли до 4,5 тыс. человек личного состава погибшими и ранеными в боях в районе Артёмовска в ДНР.