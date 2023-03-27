«Около 1500 безвозвратных»: в ЛНР рассказали о потерях ВСУ за неделю боёв под Артёмовском

Украинские войска за минувшую неделю в ходе боевых действий за Артёмовск потеряли в общей сложности до 4,5 тыс. человек личного состава погибшими и ранеными, сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. Ранее в британских СМИ также констатировали, что ВСУ ежедневно теряют до 200 военнослужащих в боях за этот город.

Безвозвратные потери Вооружённых сил Украины в ходе боёв за Артёмовск за минувшую неделю составили около 1,5 тыс. человек, ещё примерно 3 тыс. украинских бойцов получили ранения. Об этом сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«Украинские боевики за истекшую неделю понесли в районе Артёмовска около 1500 безвозвратных и порядка 3 тыс. санитарных потерь. Из числа раненых приблизительно 20% получили серьёзные увечья, в дальнейшем они будут комиссованы», — цитирует его ТАСС.

Британская газета The Sunday Times также констатировала, что ВСУ ежедневно теряют до 200 военнослужащих в ходе боёв за Артёмовск.

Накануне РИА Новости сообщило, что бойцы ЧВК «Вагнер» полностью контролируют цехи Артёмовского завода обработки металлов (АЗОМ).

На прошлой неделе документальный канал RTД представил фильм о бывших заключённых на передовой. В нём собраны интервью с бывшими заключёнными, хроника военной подготовки в условиях, максимально приближенных к боевым. Также картина содержит уникальные кадры штурма Артёмовска.

Обстрелы Донбасса

Украинские военные за минувшие сутки 11 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 65 снарядов из РСЗО, артиллерии калибра 155 и 152 мм. Об этом сообщили в представительстве республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

Отмечается, что сведений о ранении гражданских лиц в результате обстрелов со стороны ВСУ не поступало.

«Повреждено одно домостроение в Центрально-Городском районе Горловки. Повреждений объектов гражданской инфраструктуры — не зафиксировано», — говорится в сводке.

Утром 27 марта украинские боевики совершили артиллерийский обстрел Мелитополя.

«Частично разрушено здание около многопрофильного колледжа на проспекте 50-летия Победы. По предварительной информации, пострадали четыре человека, несколько зданий повреждено. В колледже с 8:00 шли занятия», — сообщили в экстренных службах города.

«Восток»

В течение суток на Южно-Донецком и Запорожском направлениях силами группировки ВС РФ «Восток» уничтожено три украинских беспилотника, сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев.

Так, на Южно-Донецком направлении расчётами «Оса-АКМ» и «Стрела-10» были сбиты украинские БПЛА «Валькирия» и «Фурия». При этом зенитные ракетные комплексы С-300 и «Бук» перехватили три снаряда реактивной системы залпового огня HIMARS. Наряду с этим расчёт ЗРК «Тор» на Запорожском направлении уничтожил украинский беспилотник «Фурия».

«На Южно-Донецком направлении подразделения группировки «Восток» пресекли попытку проведения разведки боем передовых позиций наших войск. Мотострелковыми подразделениями при поддержке артиллерии уничтожены более 30 националистов», — добавил он.

Начальник пресс-центра группировки «Восток» — о действиях войск на Южно-Донецком и Запорожском направлениях

ЗАЭС

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сообщил, что киевский режим не может гарантировать прекращение обстрелов Запорожской АЭС.

«От Киева требуется всего лишь подтвердить, что он не будет подвергать АЭС обстрелам, которые он совершал много раз в прошлом. По состоянию на сегодняшний день подтвердить такую простую вещь украинцы не готовы», — цитирует его РИА Новости.

По словам дипломата, вместо этого украинская сторона переводит разговор в другую плоскость, рассуждая о «демилитаризации» и «деоккупации»: «Но им нужно просто взять на себя обязательство не стрелять по Запорожской АЭС и придерживаться этого в дальнейшем».

При этом советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа заявил, что визит гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси на ЗАЭС и ротация инспекторов организации должны состояться 29 марта. Однако, как считает Ульянов, визит Гросси состоится несколько позднее.