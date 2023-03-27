Мэр Горловки сообщил об обстреле химического завода со стороны ВСУ
Об этом сообщил мэр города Иван Приходько.
«Украинские неонацисты ночью подвергли обстрелу государственное унитарное предприятие «Стирол», — написал он в Telegram.
Приходько уточнил, что в результате обстрела был сильно повреждён цех по производству азотной кислоты, а также частично разрушена факельная труба.
Ранее стало известно, что подразделения ВС России при поддержке авиации и огня артиллерии за сутки уничтожили более 200 украинских военных на Донецком направлении.
26 марта боевики ВСУ выпустили по Донецку 20 ракет из РСЗО.