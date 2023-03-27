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Мэр Горловки сообщил об обстреле химического завода со стороны ВСУ

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Химический завод «Стирол» в Горловке в Донецкой Народной Республике попал под обстрел ВСУ, был повреждён цех по производству азотной кислоты.
Мэр Горловки сообщил об обстреле химического завода со стороны ВСУ

Об этом сообщил мэр города Иван Приходько.

«Украинские неонацисты ночью подвергли обстрелу государственное унитарное предприятие «Стирол», — написал он в Telegram.

Приходько уточнил, что в результате обстрела был сильно повреждён цех по производству азотной кислоты, а также частично разрушена факельная труба.

Ранее стало известно, что подразделения ВС России при поддержке авиации и огня артиллерии за сутки уничтожили более 200 украинских военных на Донецком направлении.

26 марта боевики ВСУ выпустили по Донецку 20 ракет из РСЗО.

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