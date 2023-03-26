Подразделения ВС России за сутки уничтожили более 200 военных ВСУ на Донецком направлении

Подразделения ВС России при поддержке авиации и огня артиллерии за сутки уничтожили более 200 украинских военных на Донецком направлении, сообщило российское Минобороны.

«На Донецком направлении в результате активных действий подразделений Южной группировки войск, ударов авиации и огня артиллерии за сутки уничтожено более 200 украинских военнослужащих», — сказано в сводке ведомства.

Также уничтожено девять боевых бронированных машин, два пикапа, две гаубицы «Мста-Б», боевая машина РСЗО «Град», две гаубицы Д-30 и самоходная артиллерийская установка Krab польского производства.

Вместе с ними поражены две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

Также российские ВКС сбили украинский вертолёт Ми-8 в Донецкой Народной Республике.