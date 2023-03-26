Подразделения ВС России за сутки уничтожили более 200 военных ВСУ на Донецком направлении
- РИА Новости
«На Донецком направлении в результате активных действий подразделений Южной группировки войск, ударов авиации и огня артиллерии за сутки уничтожено более 200 украинских военнослужащих», — сказано в сводке ведомства.
Также уничтожено девять боевых бронированных машин, два пикапа, две гаубицы «Мста-Б», боевая машина РСЗО «Град», две гаубицы Д-30 и самоходная артиллерийская установка Krab польского производства.
Вместе с ними поражены две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.
Также российские ВКС сбили украинский вертолёт Ми-8 в Донецкой Народной Республике.