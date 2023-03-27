Российские военные под Марьинкой уничтожают технику ВСУ
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Об этом военкору RT Владу Андрице рассказал один из бойцов.
Он уточнил, что ВС России знают два маршрута войск ВСУ под Марьинкой.
«Рассчитывается просто примерно полётное время снаряда и примерно сколько до точки будут ехать машины, пытаемся подстроиться, чтобы поймать машину в нужной нам точке», — сообщил военный.
Народная милиция Донецкой Народной Республики ранее сообщила о множестве тел украинских военных на улицах Марьинки.
Врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что для полного освобождения Марьинки нужно взять под контроль небольшой участок в западной части города.