Российские военные под Марьинкой уничтожают технику ВСУ

Российские военные преследуют и уничтожают технику украинских военных на единственной ведущей в Марьинку дороге.

Об этом военкору RT Владу Андрице рассказал один из бойцов.

Он уточнил, что ВС России знают два маршрута войск ВСУ под Марьинкой.

«Рассчитывается просто примерно полётное время снаряда и примерно сколько до точки будут ехать машины, пытаемся подстроиться, чтобы поймать машину в нужной нам точке», — сообщил военный.

Народная милиция Донецкой Народной Республики ранее сообщила о множестве тел украинских военных на улицах Марьинки.

Врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что для полного освобождения Марьинки нужно взять под контроль небольшой участок в западной части города.