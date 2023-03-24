Пушилин сообщил, что для освобождения Марьинки нужно взять участок в западной части города

Для полного освобождения Марьинки в ДНР нужно взять под контроль небольшой участок в западной части города. Об этом сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире «России 24».

«Что касается Марьинского направления: продолжаются достаточно ожесточённые бои, в западной части остался небольшой, наверное, участок самой Марьинки, для того чтобы уже полностью мы могли говорить, что Марьинка освобождена», — цитирует его РИА Новости.

Украинские войска там упираются и продолжают переброску резервов, отметил он.

Народная милиция Донецкой Народной Республики ранее сообщила о множестве тел украинских военных на улицах Марьинки.