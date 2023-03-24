Пушилин сообщил, что для освобождения Марьинки нужно взять участок в западной части города
- РИА Новости
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«Что касается Марьинского направления: продолжаются достаточно ожесточённые бои, в западной части остался небольшой, наверное, участок самой Марьинки, для того чтобы уже полностью мы могли говорить, что Марьинка освобождена», — цитирует его РИА Новости.
Украинские войска там упираются и продолжают переброску резервов, отметил он.
Народная милиция Донецкой Народной Республики ранее сообщила о множестве тел украинских военных на улицах Марьинки.