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Милиция ДНР сообщила о множестве трупов солдат ВСУ на улицах Марьинки

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Улицы Марьинки в ДНР «усеяны трупами украинских боевиков», сообщила Народная милиция Донецкой Народной Республики.
Милиция ДНР сообщила о множестве трупов солдат ВСУ на улицах Марьинки
  • РИА Новости

«Марьинка по-прежнему остаётся одной из самых горячих точек на карте СВО. Бойцы 5-й бригады 1-го Донецкого армейского корпуса ежедневно продвигаются вперёд, занимая позиции противника. Улицы города буквально усеяны телами уничтоженных украинских военнослужащих», — говорится в сообщении.

Как уточняется, пехоту поддерживают артиллеристы, которые ведут стрельбу из 152-мм орудий с хорошо замаскированных позиций.

ВС России ранее уничтожили группу операторов БПЛА украинской армии в Марьинке.

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