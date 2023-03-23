Милиция ДНР сообщила о множестве трупов солдат ВСУ на улицах Марьинки

Улицы Марьинки в ДНР «усеяны трупами украинских боевиков», сообщила Народная милиция Донецкой Народной Республики.

«Марьинка по-прежнему остаётся одной из самых горячих точек на карте СВО. Бойцы 5-й бригады 1-го Донецкого армейского корпуса ежедневно продвигаются вперёд, занимая позиции противника. Улицы города буквально усеяны телами уничтоженных украинских военнослужащих», — говорится в сообщении.

Как уточняется, пехоту поддерживают артиллеристы, которые ведут стрельбу из 152-мм орудий с хорошо замаскированных позиций.

ВС России ранее уничтожили группу операторов БПЛА украинской армии в Марьинке.