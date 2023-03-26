Sunday Times: ВСУ теряют до 200 военных в сутки в боях за Артёмовск

Украинская армия теряет за сутки до 200 военнослужащих в ходе боёв за Артёмовск (Бахмут), пишет британская газета The Sunday Times.

Издание отмечает, что большие потери ВСУ могут вынудить Киев в конечном итоге оставить город.

«Украина теряет до 200 военнослужащих в день», — говорится в статье.

РИА Новости ранее сообщило, что бойцы ЧВК «Вагнер» полностью контролируют цехи «Артёмовского завода обработки металлов» (АЗОМ).

По словам основателя Группы Вагнера Евгения Пригожина, Вооружённые силы Украины сосредоточили группировку из более чем 80 тыс. военных вокруг Артёмовска.