Узнать больше

Группировка «Восток» пресекла попытку ВСУ провести разведку боем и сбила три БПЛА

Короткая ссылка
Российская группировка «Восток» уничтожила три украинских беспилотника на Южно-Донецком и Запорожском направлениях, а также пресекла попытку противника провести разведку боем.
Группировка «Восток» пресекла попытку ВСУ провести разведку боем и сбила три БПЛА
  • РИА Новости
  • © Алексей Майшев

Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Восток» Александр Гордеев.

«На Южно-Донецком направлении подразделения группировки «Восток» пресекли попытку проведения разведки боем передовых позиций наших войск», — цитирует его РИА Новости.

Гордеев уточнил, что было ликвидировано более 30 бойцов ВСУ.

Также были уничтожены три снаряда реактивной системы залпового огня HIMARS и три беспилотника.

Ранее стало известно, что подразделения ВС России при поддержке авиации и огня артиллерии за сутки уничтожили более 200 украинских военных на Донецком направлении.

Также российские ВКС сбили украинский вертолёт Ми-8 в Донецкой Народной Республике.

Вооружённые силы России за сутки уничтожили до 90 украинских военнослужащих на Краснолиманском направлении.

Кроме того, российские военные уничтожили украинский беспилотник «Фурия» и подавили артиллерию ВСУ на Краснолиманском направлении.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить