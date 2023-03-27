Группировка «Восток» пресекла попытку ВСУ провести разведку боем и сбила три БПЛА
- РИА Новости
- © Алексей Майшев
Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Восток» Александр Гордеев.
«На Южно-Донецком направлении подразделения группировки «Восток» пресекли попытку проведения разведки боем передовых позиций наших войск», — цитирует его РИА Новости.
Гордеев уточнил, что было ликвидировано более 30 бойцов ВСУ.
Также были уничтожены три снаряда реактивной системы залпового огня HIMARS и три беспилотника.
Ранее стало известно, что подразделения ВС России при поддержке авиации и огня артиллерии за сутки уничтожили более 200 украинских военных на Донецком направлении.
Также российские ВКС сбили украинский вертолёт Ми-8 в Донецкой Народной Республике.
Вооружённые силы России за сутки уничтожили до 90 украинских военнослужащих на Краснолиманском направлении.
Кроме того, российские военные уничтожили украинский беспилотник «Фурия» и подавили артиллерию ВСУ на Краснолиманском направлении.