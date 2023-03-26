ВС России уничтожили украинский БПЛА и подавили артиллерию на Краснолиманском направлении

Российские военные уничтожили украинский беспилотник «Фурия» и подавили артиллерию ВСУ на Краснолиманском направлении, заявил начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук.

«На краснолиманском направлении в ходе боевого дежурства расчёт зенитно-ракетного комплекса «Тор-М1» группировки войск «Центр» обнаружил и уничтожил беспилотный летательный аппарат вооруженных сил Украины типа «Фурия», — цитирует РИА Новости Савчука.

Он добавил, что в ходе контрбатарейной борьбы были вскрыты и подавлены артиллерийские подразделения армии Украины.

Ранее сообщалось, что системы ПВО России за сутки перехватили 11 беспилотников, в том числе «Байрактар ТБ-2».