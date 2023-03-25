Минобороны: за сутки уничтожено 11 украинских дронов, в том числе один «Байрактар ТБ-2»
- AP
Об этом информирует Минобороны России.
«Средствами противовоздушной обороны перехвачено шесть реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS, «Ольха» и одна противорадиолокационная ракета HARM», — сказано в сводке ведомства.
Также отмечается, что уничтожено 11 БПЛА, в том числе один «Байрактар ТБ-2», в районах населённых пунктов Токмак, Ивановка Запорожской области, Коломыйчиха Луганской Народной Республики, Никольское, Краматорск, Кирилловка и Владимировка Донецкой Народной Республики.
В министерстве также сообщили, что потери Вооружённых сил Украины на Купянском направлении за сутки составили до 55 военных.
Также были ликвидированы две боевые бронированные машины и два автомобиля.