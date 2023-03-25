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Минобороны: за сутки уничтожено 11 украинских дронов, в том числе один «Байрактар ТБ-2»

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Системы ПВО России за сутки перехватили шесть реактивных снарядов систем HIMARS и «Ольха», одну противорадиолокационную ракету HARM и 11 беспилотников, в том числе «Байрактар ТБ-2».
Минобороны: за сутки уничтожено 11 украинских дронов, в том числе один «Байрактар ТБ-2»
  • AP

Об этом информирует Минобороны России.

«Средствами противовоздушной обороны перехвачено шесть реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS, «Ольха» и одна противорадиолокационная ракета HARM», — сказано в сводке ведомства.

Также отмечается, что уничтожено 11 БПЛА, в том числе один «Байрактар ТБ-2», в районах населённых пунктов Токмак, Ивановка Запорожской области, Коломыйчиха Луганской Народной Республики, Никольское, Краматорск, Кирилловка и Владимировка Донецкой Народной Республики.

В министерстве также сообщили, что потери Вооружённых сил Украины на Купянском направлении за сутки составили до 55 военных.

Также были ликвидированы две боевые бронированные машины и два автомобиля.

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