Потери Вооружённых сил Украины на Купянском направлении за сутки составили до 55 военных.

Об этом сообщили в Минобороны.

«На Купянском направлении ударами авиации и огнём артиллерии Западной группировки войск поражены подразделения ВСУ в районах населённых пунктов Двуречная и Тимковка Харьковской области. Потери противника составили до 55 украинских военнослужащих», — говорится в сообщении.

Также были ликвидированы две боевые бронированные машины и два автомобиля.

Ранее российские ударные вертолёты поразили украинские критически важные объекты на Краснолиманском направлении.