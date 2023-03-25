МО: потери ВСУ за сутки на Купянском направлении составили до 55 военных
- РИА Новости
Об этом сообщили в Минобороны.
«На Купянском направлении ударами авиации и огнём артиллерии Западной группировки войск поражены подразделения ВСУ в районах населённых пунктов Двуречная и Тимковка Харьковской области. Потери противника составили до 55 украинских военнослужащих», — говорится в сообщении.
Также были ликвидированы две боевые бронированные машины и два автомобиля.
Ранее российские ударные вертолёты поразили украинские критически важные объекты на Краснолиманском направлении.