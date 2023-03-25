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МО: потери ВСУ за сутки на Купянском направлении составили до 55 военных

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Потери Вооружённых сил Украины на Купянском направлении за сутки составили до 55 военных.
МО: потери ВСУ за сутки на Купянском направлении составили до 55 военных
  • РИА Новости

Об этом сообщили в Минобороны.

«На Купянском направлении ударами авиации и огнём артиллерии Западной группировки войск поражены подразделения ВСУ в районах населённых пунктов Двуречная и Тимковка Харьковской области. Потери противника составили до 55 украинских военнослужащих», — говорится в сообщении.

Также были ликвидированы две боевые бронированные машины и два автомобиля.

Ранее российские ударные вертолёты поразили украинские критически важные объекты на Краснолиманском направлении.

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